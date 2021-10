Na relaciji Hrvatska-Srbija već je neko vrijeme zaoštrena retorika, a vatru je dodatno svojom izjavom u ponedjeljak raspirila srpska premijerka Ana Brnabić, koja je pojedine izjave hrvatskog predsjednika Zorana Milanovića ocijenila "nevjerojatnima".

Milanovićevu retoriku, ali i izjave koje stižu na njegov račun iz susjedstva za portal Net.hr komentirao je politički analitičar Tomislav Stipić.

"Ana Brnabić prije nego komentira mora pogledati u svoje dvorište i u svoje ministre, prvenstveno Vulina koji koristi termin "Srpski svet", a koji predstavlja eufemizam za "Veliku Srbiju". Secirati izjave Milanovića i zazivati reakciju EU je stara srpska navada da pokušava u situacijama kada im ne ide na unutrašnjem polju, a trenutno im ne ide zbog Kosova niti zbog pada povjerenja u Vučića, naravno da oni moraju naći neku svoju igračku koju će modelirati kako bi skrenuli pozornost s onoga što oni rade", kaže Stipić.

Izjava bi bila sporna, smatra, da je Milanović na nekoj nacionalističkoj liniji.

Najmanje pozvani da komentiraju Milanovića

"Znamo da je on od početka svojeg političkog djelovanja zapravo bio vrlo liberalan i nesklon nacionalističkim idejama“, kaže ovaj politički analitičar. Izjava u New Yorku, nadodaje, je formalno-pravno točna

"Hrvati u Bosni i Hercegovini su državljani i BiH i RH, i imaju biračko pravo koje mogu koristiti na izborima u Hrvatskoj, pa i na predsjedničkim izjavama. Ništa krivo nije rekao. Ako ga biraju, znači da je on i njihov predsjednik pošto su to državljani Republike Hrvatske", kaže Stipić.

"Nisam čuo niti jednu izjavu da se treba pripajati dio teritorija ili da Hrvatska mora imati neke veze sa Hercegovinom, Posavinom i srednjom Bosnom, a iz Srbije svakodnevno slušamo ili o Srpskom svetu ili o specijalnim odnosima Republike Srpske i Republike Srbije ili se ide toliko daleko da se govori da će se republika Srbija i Republika Srpska ujediniti, a to sve podgrijavaju vodeći političari u Srbiji, hineći da su oni za teritorijalnu cjelovitost Bosne i Hercegovine, a dodatno podgrijava i Srpska pravoslavna crkva što se jasno vidi i iz djelovanja novog patrijarha Porfirija", kaže Stipić, pojašnjavajući da je na obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i srpske zastave, kada je Dodik govorio, Porfirije bio "oduševljen njegovim govorom".

Postoji jedan široki konsenzus u Srbiji da "Velika Srbija" nije umrla, kaže Stipić, dodajući da su "takvi političari i ljudi koji zagovaraju takve ideje najmanje pozvani komentirati Milanovićeve izjave".

Retorika će mu obilježiti mandat

Što se tiče Milanovićeve retorike, Stipić kaže da će ona obilježiti njegov mandat.

"Tome se nitko ne treba čuditi, u kampanji je rekao da je njegovo jedino oružje njegov govor", kaže.

"On pojačava retoriku kada želi pojačati dojam ili nešto dodatno pojasniti, a pogotovo u sukobu s HDZ-om. On je najveća oporba HDZ-u, jer s njima ima i osobni problem, kao što ima osobni problem i sa Plenkovićem.

"On povremeno koristi i vulgarnu i prostu i ružnu retoriku, ali to radi svjesno da pojača dojam, s obzirom kome je to usmjereno", kaže politički analitičar.

Stipić ističe da Milanović nije napadao prvi te da je ponekad pružao ruku pomirenja i Plenkoviću, ali i HDZ-u.

"Kada su ga pokušali diskreditirati, on mijenja retoriku u napadačku. Dijelom je u pravu. Na takve objave na društvenim mrežama, recimo, ima najviše reakcija", govori.

"Ljudi vole kada se na neki način govori istina i kada se udari po onome tko je neprikosnoven. Ljudi Milanovića podrže jer je jedini koji efektivno udari po HDZ-u", zaključuje politički analitičar Tomislav Stipić.