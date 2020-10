POLITIČKE KOMENTATORICE O NOVOM ŠEFU SDP-a: ‘Grbin nema karizmu da jednog dana bude premijer’

Teško je procijeniti hoće li Grbin donijeti promjene jer pred njim je puno zadataka – prvo mora pomirit klanove u stranci i pripremiti posrnuli SDP za lokalne izbore koji kucaju na vrata

Peđa Grbin postao je novi šef SDP-a, stranke koja je polučila vrlo loš rezultat na parlamentarnim izborima. Tada je sa čela stranke otišao Davor Bernardić te se od tada postavljalo pitanje tko će uskočiti u njegove cipele.

Teško je procijeniti hoće li Grbin donijeti promjene jer pred njim je puno zadataka – prvo mora pomirit klanove u stranci i pripremiti posrnuli SDP za lokalne izbore koji kucaju na vrata.

‘Grbin SDP-u može udahnuti novi život, ali ne preko noći’

“SDP ima mnogo problema, od frakcijskih sukoba do potpune nezainteresiranosti za politiku. Proces obnove je moguć, ali će dugo trajati, zaključilepolitičke komentatorice Jasmina Popović i Ivanka Toma “U mreži Prvog”. Osim toga, odgovorile su i na to ima li Grbin karizmu za premijera.

“Mislim da Grbin može udahnuti novi život, ali na duge staze ništa neće ići preko noći. Ima puno problema, od frakcijskih sukoba do potpune nezainteresiranosti za politiku. Proces je moguć, ali će dugo trajati”, ističe Toma, politička komentatorica Jutarnjeg lista.

‘Pred Grbinom su dva zadatka’

HRT-ova analitičarka Popović naglašava da su pred novim šefom SDP-a dva zadatka.

“Prvi je da stabilizira stranku, znamo da SDP funkcionira po principu uzburkanosti, a onda se primire i koncentriraju uoči svakih nadolazećih izbora. Drugi je zadatak pozicionirati se u političkom spektru kao lider opozicije, a to neće biti jednostavno s obzirom na to kako je SDP kotirao u zadnje vrijeme i kako je prolazio na izborima”, komentirala je Popović.

Politička komentatorica dodaje da će SDP-ovci sada zatomiti neke svoje nesuglasice i pokušati ostvariti što je moguće bolji rezultat na lokalnim izborima u svibnju 2021. Ono što Popović ističe kao problem jest terenski rad i “mrtve podružnice stranke”. “Postoje dijelovi Hrvatske gdje SDP više zapravo ne postoji, iako ima neku podružnicu”, govori Popović.

‘Grbin nema karizmu budućeg premijera’

Odgovarajući na pitanje ima li Grbin karizmu da jednog dana poštane šef Vlade RH, Toma kaže da on nema karizmu.

“Poznat je široj javnosti, što se pokazalo na ovim izborima. Ima li energiju? Vjerujem da da. On mora graditi polako i strpljivo te tako voditi stranku. On to može, ali kao što rekoh, ne preko noći”, misli Toma. Popović pak dodaje da Grbin mora pokazati je li materijal za lidera, prije svega članovima SDP-a, a tek onda biračima. Komentatorica misli da je SDP dosta birača izgubio proteklih godina.

“Ne zaboravimo da Davor Bernardić također nije imao karizmu te po pitanju popravka stanja u stranci godinama nije napravio ništa”, dodaje Popović dok Toma kaže da je Grbinova prednost to što je iskusni saborski zastupnik. “Preuzet će Klub zastupnika SDP-a, ima priliku organizirati ih, dogovoriti politike s njima te onda pokušati kroz Sabor, što je glavna oporbena pozornica, sustavno i koncentrirano govoriti. Prvi govor novoga predsjednika SDP-a bio ono što smo od njega i inače navikli”, kaže Toma.

‘Prvi problem za Grbina je Sabo’

Jasmina Popović dodaje da će Grbin morati dizati stranku “s dna, iz tog mrtvila” te da će novi predsjednik SDP-a morati pokazati je li materijal za političku borbu s Andrejem Plenkovićem. Popović dodaje da se u HDZ-u plaše širenja prostora ljevice uz naglasak da Grbin također mora biti oprezan u odnosima s drugima na lijevoj strani kako se i ne bi napravio neprijatelje.

“Prvi veliki problem za novoga vođu je Željko Sabo, član Predsjedništva, a koji je osuđen za političku korupciju. Njega se on želi riješiti, ali za sada vjerojatno ne zna kako. Željko Sabo je dobio tri tisuće glasova, Grbin je dobio pet i nešto tisuća, što govori da SDP-ovci ne vide problem u toj političkoj korupciji. Mislim da neće biti jednostavno riješiti ovu situaciju u vrhu stranke”, navodi Toma.

Plenković s Grbinom dobiva jaču oporbu

Kada su u pitanju lokalni izbori u svibnju 2021., Popović naglašava da je SDP jako tanak na mjestima kandidata u velikim gradovima kao što su Zagreb, Split i Osijek. Ono u čemu se komentatorice slažu jest da će Plenković s Grbinom dobiti jednu jaču oporbu i da će njihovi obračuni biti interesantni.

“Grbin neće istupati s doskočicama, već s konkretnim političkim stavovima i argumentima. Možda u početku bude dosadan biračima, ali meni on djeluje kao igrač na duge staze koji želi mijenjati političku kulturu birača. Najveći problem je zagrebačka organizacija SDP-a”, govori Toma na što Popović dodaje da ni HDZ nema kvalitetnog kandidata za metropolu. Ističe da se očekuje velika bitka kada se uključe druge stranke i kandidati.

Za kraj, Jasmina Popović i Ivanka Toma su za HRT komentirale da je predsjednik Zoran Milanović svojim napadima Grbinu otvorio mjesto da se udalji od njega.