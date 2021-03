POLITIČKA TAJNICA SDP-A: ‘Ne znam više na koji način takve diktatorske sklonosti Plenkovića nazvati i opisati’

Mirela Ahmetović tvrdi da o istini treba progovarati, bez obzira koliko se kome sviđa retorika Zorana Milanovića

Govoreći o javnoj prepirci predsjednika Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića, politička tajnica SDP-a Mirela Ahmetović rekla je za N1 da sve ovo što se odvija u javnom prostoru, kada se tiče stila i načina ophođenja dva glavna čovjeka u državi ne veseli nikoga. Međutim, kaže da se ne bi uopće osvrtala na stilske figure i svojevrsne prijetnje, već ističe da se treba fokusirati na sadržaj dijaloga.

“Do danas nisam čula da je itko, tko je bio prozvan od strane predsjednika Milanovića, u javnom prostoru rekao da je ijedna teza koju je predsjednik iznio neistinita. Mislim da to govori samo za sebe. Možemo razgovarati o načinu na koji predsjednik Milanović to govori, odnosno mogu reći da se SDP ne usuglašava s takvim načinom retorike u javnom prostoru. Međutim o istini treba progovarati pa sviđala se nekome ta retorika ili ne”, smatra Ahmetović.

Diktatorske sklonosti Plenkovića

Komentirala je i posljednje obraćanje Plenkovića javnosti, rekavši da premijer pokazuje diktatorske sklonosti. “Ja više ne znam na koji način bih reagirala na ovakvo ponašanje Andreja Plenkovića koji osim što docira novinarima, propituje i njihovu neutralnost i objektivnost, vidjeli ste kako se ponaša prema novinarki koja se usudi postaviti pitanje Andreju Plenkoviću. A taj njegov stav da bi on izabrao koga predsjednik treba predložiti pa bi ga onda HDZ-ova većina izglasala u Saboru znači da bi Plenković htio biti i predlagatelj i onaj koji će odrediti kako će HDZ glasati.

On bi htio da predsjednik predloži osobu koju on želi. Dakle, Andrej Plenković želi predložiti osobu koju bi predsjednik države fingirano predložio pa bi ga HDZ izglasao. Pa to mi sliči, ne na dikatatora, nego ne znam da li da ga zovemo ajatolah Andrej Veliki. Ja ne znam više na koji način takve diktatorske sklonosti Plenkovića nazvati i opisati”, oštra je Ahmetović.

Ahmetović tvrdi da predsjednik nije prekšio Ustav te da DORH treba reagirati na javno iznesene tvrde Milanovića o nezakonitim radnjama. Što se tiče njegove kandidatkinje za ravnateljicu Vrhovnog suda, profesorice Zlate Đurđević, kaže da Đurđević nije prekršila ni jedan zakon kako to pokušava insinuirati Plenković.”Pozivam Andreja Plenkovića da, kao pravnik i stručnjak kakvim se smatra, citira odredbu zakona koji je Đurđević prekršila”, kaže Ahmetović.

“Kojim dokumentom je pristala biti kandidatkinjom i kojim dokumentom se obratila Saboru? Ona je izrekla da joj je čast što ju predlaže predsjednik Republike Hrvatske. Što je to diskvalifikacija? Pa Maja Grba Bujević, dok je obnašala funkciju u Stožeru, izjavila je da joj je čast što je u HDZ-u. Plenkoviću smeta da mu tako stručna osoba sa stavom dođe na vrh organizacije koja se zove Vrhovni sud i tako utječe, odnosno ne utječe na presudu za kriminal HDZ-u”, rekla je.

Propitkivanje zakonitosti postupanja Pupovca

Ahmetović se osvrnula i na šefa SDSS-a Milorada Pupovca. “Ja moram priznati da mi je jako čudo da kada se spomene predstavnik manjine, Milorad Pupovac, u kontekstu nekih nezakonitih radnji, konkretno nesrazmjera prihoda i imovine Milorada Pupovca, onda svi to doživljavamo kao napad na Pupovca zbog njegove nacionalnosti. Znači li to da ne smijemo propitkivati zakonitost postupanja ijednog građanina koji nije većinske nacionalne pripadnosti, znači li to da su pripadnici manjina na neki način abolirani od nezakonitih radnji koje su počinili?

Govorimo o konkretnom slučaju, Pupovac je i kažnjen od strane Povjerenstva za sukob interesa s 4000 kuna zbog nenavođenja imovine koju posjeduje u svojoj imovinskoj kartici. Ne bih se na Plenkovićevom mjestu igrala s takvim izjavama koje su apsolutna neistina jer upravo takvim izjava Plenković zaziva neke crne duhove u naše društvu, podržava ih i podiže ih na noge, a koji zbog potpuno pogrešnih temelja prozivaju tog isto Pupovca ili bilo koga drugog koga on predstavlja”, govori.

Ističe da je Milanović rekao štošta na račun mnogih “koji su na ovaj ili onaj način ugrozili napredak ove zemlje”. “Konkretno Pupovac je ugrozio napredak ove države podržavajući odluku HDZ-ove većine da se o prijedlogu predsjednika ne raspravlja, odnosno stavši na stranu Gordana Jandrokovića i povećavajući njegove ovlasti onoliko koliko ne bi trebale biti. Pupovac i svatko od nas koji obavljamo javnu dužnost moramo biti svjesni, mi odgovaramo građanima i u tom smislu ne postoji pitanje koje se ne smije uputiti bilo kome od nas bez obzira na vjersku ili nacionalnu pripadnost.

Ako nismo spremni snositi odgovornost za svoje postupke nemamo što raditi u politici. U tom smislu mislim da bi bilo pretjerano da doživljavamo svaki put kad se pokuša propitati zakonitost postupanja Pupovca, mene ili bilo kojeg drugog saborskog zastupnika da naprosto stanemo pred mikrofon i sa suzom u oku se pozivamo na svoje nacionalno, vjersko ili bilo koje drugo opredjeljenje i insinuiramo da nas se napada upravo zbog toga”, objašnjava.

