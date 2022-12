Politička blamaža u Segetu. Čekali su najvažniji dokument godine - proračun. Kada su ga sa zakašnjenjem dočekali, u programu za kulturu pročitali su da je svrha strategije Segeta osigurati viši kulturni standard građana - Bjelovara.

"Izgleda da je načelnik kopirao proračun grada Bjelovara prije dvije godine međutim nije uspio ili vjerojatno im se potkrala greška da nisu izbrisali grad Bjelovar i stavili općina Seget", kaže za Danas.hr Ante Barada, nezavisni vijećnik u Općini Seget.

"To je čisti copy paste. Čak smo našli taj primjer na internetu, identično je. Samo su promijenili umjesto knjižnice u Bjelovaru, kod nas ide advent koji je nepostojeći", poručuje Luka Jadrić, oporbeni vijećnik u Općini Seget.

'Ovo je kap koja je prelila čašu'

I u predškolskom odgoju proračuna Seget je postao Bjelovar. Ipak, opozicijski vijećnici upozoravaju da to nije sve. Nacrt im je stigao nakon zakonskog roka, zbog čega ne bi bio valjan čak i da nije prepisan. Sve su prijavili nadležnim institucijama, a zbog niza bizarnosti traže razrješenje načelnika.

"S obzirom na sve proračune koje su donosili do sada, ovo je jednostavno kap koja je prelila čašu i smatramo da nemaju kompetenciju voditi ovu općinu", kaže Barada.

Prozvani načelnik Ivo Sorić nije htio pred kamere, a nije niti odgovarao na upite i pozive. Javnost ga je već imala priliku upoznati ljetos, preko priče RTL-ove Potrage o kontejneru bez klime koji u njegovoj općini osam godina radi ilegalno. Tada je prebacivao odgovornost. "Ne želim da se stvara slučaj u toj situaciji jer općina za to nije odgovorna", rekao je Ivo Sorić, načelnik općine Seget u srpnju.

Ako je i prepisano, uzet je dobar predložak

Ni gradonačelniku Bjelovara nije jasno kako je bjelovarski proračun postao segetski iako je, kaže, kopiranje znak da radi dobar posao. "To me iznenađuje doista, ne znam da je netko nešto kopirao i da se to našlo u njihovom dokumentu, ali u svakom slučaju mogu biti sigurni da je to ispravno. Jer grad Bjelovar godinama dobiva ocjene iz revizije, savršene dakle. Imamo sve dobro uređeno", kazao je Dario Hrebak, gradonačelnik Bjelovara.

To se ne bi moglo reći za Općinu Seget kojom od samostalnosti vlada HDZ. Vodovod nemaju, dugogodišnji je načelnik završio u zatvoru zbog sumnje da je "pojeo" općinski novac, a njegov nasljednik "posuđuje" tuđi proračun.