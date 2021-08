Politička analitičarka Ankica Mamić rekla je gostujući na N1 televiziji da ne vidi neke poteze gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića koji bi pobudili optimizam građana.

“Ono što me najviše zanima je Zagreb, očekivanja su bila bitno veća, ne vidim značajnije pomake na bolje i poteze koji bi digli optimizam kod građana. Bit će zanimljivo vidjeti hoće li jesen pokazati da Možemo zna voditi grad. Gradonačelnik je rekao da se 18 godina spremao za tu funkciju pa da vidimo”, rekla je Mamić.

Najvažnije teme na jesen

Što se tiče političke jeseni na nacionalnoj razini, Mamić smatra da će biti puno manje zanimljivo, pri čemu će najvažnija tema biti tko će biti novi potpredsjednik Sabora.

“Druga stvar koja će biti važna je problem obnove. Ljudi i dalje žive u kontejnerima, potresi nisu stali, zakon je loš. Nije važno hitno donijeti zakon koliko je važno donijeti ga dobro”, govori.

Plenkovićeva prilika da postane lider

Mamić kaže da je Most jedina politička opcija koja je provela ljeto radno i protokolarno te da takva situacija premijeru Andreju Plenkoviću pruža priliku da postane lider i da iskoristi ovo vrijeme.

"On ima priliku nametnuti neke veće ideje, konačno započeti ozbiljne reforme za kojima društvo vapi i za koje se čini nema političke hrabrosti. Plenković sada ima priliku kakvu nijedan hrvatski premijer dosad nije imao. Neovisno o tome kako premijer vidi svoju političku budućnost, kad gledate rejting HDZ-a i drugih stranaka, vidite da je HDZ loš, ali stabilan.

Oni birače ne gube, osim ako dođe do neke baš ogromne afere. HDZ ima svoje lojalno i stabilno biračko tijelo. Velik dio tog tijela su oni čiji život i zaposlenje ovise o HDZ-u. Postoji strašno puno novca koji prema tim ljudima dolazi iz proračuna i naravno da je njihova lojalnost neupitna. HDZ bi sad mogao krenuti prema neodlučnom i nesretnom dijelu birača koji i dalje misle da nemaju opciju”, govori Mamić za N1.

Zabrana pozdrava 'Za dom spremni'

Komentirajući pitanje o Jasenovcu, Mamić kaže da kao da netko namjerno čini da tu veliku ranu ne zatvara. "Nesporno je da su žrtve komunističkog režima nakon onoga što im se dogodilo bile zaboravljene i nije se smio u Jugoslaviji slaviti nijedan dan koji bi obilježio te žrtve. S druge strane su ove žrtve koje su također bile nedužne imale pravo na neku kompenzaciju.”

Također, Mamić tvrdi da pozdrav ZDS treba apsolutno zabraniti. "On Hrvatskoj šteti i svatko tko je ginuo za Hrvatsku, ako je bio spreman dati život, zašto ne bi bio spreman odustati od tog simbola? Jako mi je žao branitelja, ali kompromisirati oko toga ne donosi dobro ni jednoj ni drugoj strani. Uvijek se inicijativa pokreće kad je desna vlast, zašto to ljevica ne uradi? Oni su to de facto i legalizirali. Zašto ne stavimo tu temu ad acta?", pita se Mamić.

Problem nije riješen, nastavlja Mamić, te je ostavljen individualnoj interpretaciji. "Ne možete te stvari ostavljati individualnoj interpretaciji”, govori ona.

“Ako je grb legaliziran, zašto je legaliziran i može li se delegalizirati? A Vijeće za suočavanje s prošlošću trebalo bi započeti trajni medijacijski proces između različitih segmenata društva u kojima na različitim stranama ima jako puno ranjenih ljudi”, rekla je.