POLITIČARIMA VIŠE NIJE PROBLEM KVADRATURA: Predsjednica Povjerenstva za sukob interesa otkrila što ih sad najviše muči: ‘Nije nam dosadno’

Neki političari još moraju popuniti svoje imovinske kartice i dostaviti ih Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa koje je preselilo u nove prostore i zatrpano je upitima dužnosnika koje zanima krše li zakon. S predsjednicom Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Natašom Novaković razgovarao je RTL-ov reporter Goran Latković.

Novaković je rekla da potres nije ubrzao njihovo preseljenje te da su potpisali ugovor još prošle godine. “Potres i korona usporili su radove. Nismo mogli radove imati pa je stubište stradalo. Ali evo, Povjerenstvo je u novom prostoru, ugovor smo potpisali zahvaljujući Ministarstvu državne imovine i bivšem ministru Goranu Mariću.”

Najčešća pitanja dužnosnika

Svi dužnosnici odmaraju, ali ima novih saborskih zastupnika. Upitana jesu li predali imovinske kartice i provjerava li se to, Novaković kaže: “Da, rokovi teku, imaju 30 dana od stupanja na dužnost da predaju. Puno dužnosnika je tu obvezu obavilo.”

Problem nije kvadratura nekretnina, smatra Novaković. “Mislim da smo to apsolvirali i da je svima jasno. Povjerenstvo je dalo i dvije smjernice baš za nekretnine. Najviše ih zanima gdje mogu biti članovi, gdje ne mogu biti članovi. Neki su prestali biti dužnosnici, zanima ih mogu li sad primati određene naknade, više su statusna pitanja. Moram reći da već nakon rekonstrukcije Vlade ministri koji su bili novi tada, mislim da su gotovo svi došli u Povjerenstvo ili pismeno se javili da riješe neke nedoumice. To je odlično i to bi trebala postati navika kad postaneš dužnosnik da se raspitaš koje su ti obaveze što možeš i što ne možeš.”

Povjerenstvo očekuje veće ovlasti

Novaković je odgovorila i na pitanje kakva je suradnja i je li razgovarala s ministrom uprave i pravosuđa Ivanom Malenicom te kada možemo očekivati novi zakon.

“Prije izbora smo imenovali osobe u radnu skupinu, trebala je krenuti s radom, trebalo se krenuti više manje ispočetka, ali krenuli su izbori. Ministar Malenica je i dalje resorni ministar, čuli smo se, ali kad se vrati s godišnjeg očekujem da se čujemo, sjednemo i dogovorimo dinamiku. Ukoliko će se ići, a trebalo bi se ići s preporukama GRECO-a, onda bi naše ovlasti trebale biti povećane, a ne smanjene.”

Podnesene prijave

Otkrila je da je Povjerenstvo unazad nekoliko mjeseci dobilo prijavu protiv bivšeg ministra Marka Pavića za aferu s parfemima i vinom. “Tu je još za gradonačelnika Zagreba Milana Bandića kao i dvije prijave za ministre Vilija Beroša i Josipa Aladrovića. Nije nam dosadno.”

Dodaje da to sad čeka svoju proceduru, prikuplja se dokumentacija i čeka sjednice.

