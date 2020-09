POLITIČARI OBEĆAVAJU VEĆE MIROVINE, ALI TKO IM JOŠ VJERUJE? ‘Pričaju bajke, pogledajte samo koliko mi novca država uzima’

HDZ je u svojoj kampanji najavljivao povećanje mirovine od 10 posto, ali što je povećanje mirovine veće, to su i davanja državi veća

Jednom 73-godišnjem umirovljeniku iz Zagreba država uzima čak osam posto mirovine, no nažalost, on nije jedini. Kako je penzioner ispričao za portal Mirovina.hr, u njegovom konkretnom slučaju računica izgleda tako da od 6.631 kune mirovine, on mora platiti oko 4,5 posto poreza, što je iznos od 303 kune.

Osim toga, umirovljenik plaća 199 kuna za dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje. Njegova ukupna davanja državi ukupn iznose preko 500 kuna. Njegova mirovina je i pod teretom ovrhe u iznosu od oko 1.800 kuna. Zbog Vladine mjere o obustavi ovrha na plaće i mirovine ovaj zagrebački “penzić” zadnjih mjeseci ne plaća. Međutim, od listpada, ako ne dođe do produljenja, mirovina će mu ponovno biti manja za gotovo trećinu.

HDZ je u svojoj kampanji najavljivao povećanje mirovine od 10 posto, ali što je povećanje mirovine veće, to su i davanja državi veća. Ovaj umirovljenik kaže da ispunjenja obećanja o povišici na mirovinu nema. “Gospodine ministre Mariću, zar nije jednostavnije izbjeći svađe i zlu krv tako da umjesto prepucavanja o mirovinskoj povišici jednostavno smanjite porez?”, pita umirovljenik.

Ono što osobito uzrujava i ljuti zagrebačkog umirovljenika jest otkidanje od mirovine za zdravstveno osiguranje, a koje su, dok su radili, umirovljenici plaćali cijeli radni vijek. Kako piše Mirovina.hr, većina penzionera u nekoliko desetljeća rada nije iskoristila ni manji dio uplaćenih sredstava da bi im se onda u starosti i dalje naplaćivao iznos.

“Trideset i pet godina plaćao sam, mislim 12,5 posto doprinos za zdravstvo, točnije 420 mjeseci, a na bolovanju sam bio niti sto dana. Višak ne kanite vratiti kao u nekim državama EU? I još ste uveli dopunsko zdravstveno osiguranje koje plaćamo 70 kuna. Umjesto da imamo besplatno dopunsko osiguranje. Mi smo dok smo radili plaćali za nekog drugog. Pa zar i u mirovini moramo plaćati? I sad imate obraza uzimati još gotovo 200 kuna, zar Vas nije sram?

Molim Vas, nemojte pričati bajke i bacati kosti gladnim umirovljenicima o dizanju mirovina. Radije smanjite poreze i doprinose. I probajte zamisliti kako se osjećaju vaši roditelji u ovim vašim povišicama”, kazao je ogorčeni 73-godišnjak za Mirovina.hr.

