Znaš li ti tko sam ja? Eto tako bi se nekako mogao sažeti najnoviji slučaj bahaćenja lokalnog šerifa, zadarskog župana Božidara Longina koji nije htio platiti 48 eura za vezanje broda, nego je tražio lučkog redara da stornira račun, jer je on "šef njegovog šefa".

Ali kao da je to ikoga u Hrvatskoj iznenadilo: pa mi smo navikli na puno gore. Na to da se naši novci troše na rođendanske juhe od bikovog repa ili ugodne večeri s austrijskim prostitutkama. Nama je normalno da župan pijan slupa auto pa to uz pomoć policije zataška, a normalno je i da načelnik općine udari konobaricu pred kamerom i ostane načelnik općine.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Zli USKOK mu ne vjeruje'

Kad si godinama nedodirljiv, šerif u svom gradu ili selu, prirodno je valjda pomisliti da za tebe vrijede neka druga pravila. Prvi primjer je HDZ-ov zadarski župan. Kad ga uhvate, naravno da će reći da nije imao novčanik i da mu sve smješta oporba.

"Eno mi žena na plaži, tamo mi je novčanik, platit ću ti poslije, i to je bila ta priča, nisam pojma imao da je on stornirao račun", pričao je Longin ovog ljeta kada se priča pojavila u javnosti. Ali USKOK tvrdi da je redaru rekao da je on šef njegovom šefu, pa je ovaj stornirao račun. Ostavku je nepristojno i spominjati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Idemo dalje s HDZ-ovim županima. Vukovarsko-srijemskog Damira Dekanića USKOK je optužio zbog pijane vožnje i zataškavanja prometne nesreće, uz pomoć troje policajaca. "Ja sam u svojim priopćenjima rekao sve što imam o toj temi reći", rekao je Dekanić kad se doznalo za nesreću.

Vidite, on je sve rekao priopćenjima, samo mu zli USKOK ne vjeruje, priča reporter Petar Panjkota u RTL Direktu. Pa je bio u pritvoru, ali na funkciji je ostao.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Sinovima sredio subvencije, sebi rasvjetu...'

Najfriškiji primjer, bivši načelnik Općine Čeminac Zlatko Pinjuh, koji je sredio poslove za pola obitelji, i ne samo to. "Sinovima sredio subvencije, sebi rasvjetu, platio asfaltiranje do kuće, zaposlio sve koga je trebalo, ali kada je maknut na izborima, sada se ponovno kandidirao, jednostavno obećava ljudima novac, i opet su ga izglasali u Vijeće", kaže novinar 24 sata Ivan Pandžić. Inače, za grijehe mnogih lokalnih moćnika znamo samo zato što postoje kolege koji svakog dana rade posao istražitelja i ostalih pravosudna tijela.

Pa tako, recimo, znamo za načelnika općine Murter Kornati Tonija Turčinova i njegove izlete u austrijske bordele na račun građana. I ne samo to. "Znamo da je plaćao svojim stranačkim prijateljima i poznanicima smještaj javnim novcem, da je plaćao prostitutke javnim novcem, da si je plaćao odjeću, obuću, parfeme javnim novcem, a za ništa od toga nije imao pokriće", priča novinar Telegrama Andrej Dimitrijević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

'Pa što će premijer mislit o meni'

Pokriće nije imala ni bivša ministrica kada je naš novac trošila na fensi ručkove i večere s juhom od bikovog repa i drugim delicijama što su otkrili europski istražitelji. Nije imao ni pokrića ni HDZ-ov bivši šef APN-a Krešimir Žunić, koji je sebi i sinu kupio jedan APN-ov stan po povlaštenoj cijeni nije za to imao pokriće, a bome ni obraza da mu bude neugodno izjaviti nešto ovako: "Mene je sram koliko nemam, a ne imam. Nemam vozila, nemam pokretnina, imam jednu i po imovinu i dva stambena kredita. Pa što će premijer mislit o meni, majke ti, kakvog sam čovjeka napravio, ne može sebi pomoć a trebao bi servisirat usluge građanima".

Građani to toleriraju

I tu dolazimo do ključnog momenta, odnosno ureda gdje se stvari mogu promijeniti. Ali Markov trgu na tri godine zatvaraju za građane, zato što mogu, kao što i lokalne šerife puštaju na miru kad se razbacuju javnim novcem ili rade druge prijestupe, sve zato što mogu. A zašto mogu, zato što im građani to toleriraju. Pa su si građani dijelom i sami krivi što takve čelnike biraju sami, opet i opet.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ali s druge strane, mislim da je to nešto što je njima nametnuto nedjelovanjem sustava, i nedjelovanjem drugih političara koji su možda na višim razinama i trebali bi im pokazivati, gledajte, ovako se radi, ovako se ne radi", kaže Dimitrijević.

Ali što kada i HDZ-ov načelnik općine Severin, koji je ispred kafića pijan mlatio njegovu vlasnicu, bude isprva za to samo prekršajno prijavljen i pušten da se da se brani sa slobode, unatoč ovakvim riječima: "Jel ti znaš tko sam ja, p**** ti materina, ovo je moje selo!" Ne selo, sve je njihovo, pa onda ne čudi onda da se u zemlji bez političke kulture smatraju faraonima i kad budu uhvaćeni - uglavnom ostaju na vlasti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako se vi ne osjećate loše i ne crvenite se, niti će vam itko u stranci reći da ste učinili nešto loše, nego će umanjivati i biti na vašoj strani, pa normalno da ćete se osjećati sve moćnijima", zaključuje Pandžić. Od famoznih zapadnih standarda, gdje političku karijeru ruši kupovina čarapa na službenu karticu, kao da smo udaljeni svjetlosnim godinama.

POGLEDAJTE VIDEO: Gdje su ti premijerovi radari? Žalac i nova afera: Častilo se po restoranima na račun Ministarstva i fondova?