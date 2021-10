U emisiji Otvoreno HRT-a u petak se raspravljalo o rejtingu stranaka. Komentirajući rezultate HRejtinga potpredsjednik kluba zastupnika SDP-a Arsen Bauk podsjetio je da je HDZ zbog afere Fimi media već izgubio jedne izbore, 2011. godine.

"To im je tada stiglo na naplatu i stići će im eventualno ako bi se dogodilo, a to se događalo kroz ove godine, da neko ponašanje podsjeti na te slavne dane Ive Sanadera", rekao je.Dodao je i da su sukobi u SDP-u već također na neki način stigli na naplatu te da im to više ne može biti opravdanje za lošiji rejting.

"Činjenica je da HDZ redovno, kada funkcionira na doktrini održivog klijentelizma i održivog nacionalizma, tada ima najviši rejting", rekao je Bauk.

Josip Borić, potpredsjednik Kluba zastupnika HDZ-a, rekao je da oporba stvara cirkuse.

"Andrej Plenković je zasigurno po meni najdominantniji hrvatski političar trenutno, ima najveću odgovornost na sebi i njegov rad tijekom svakog dana i tijekom čitavog vremena kao premijera mora dati rezultate. Mislim da građani to mogu više ili manje osporavati, ali zaista, sve što se događa trenutačno je na nama, u najvećem dijelu", rekao je Borić.

Skepsa prema anketama

Marija Selak-Raspudić rekla je da je ganuta kako je Borić tako lijepo govorio o Plenkoviću.

"A premijer Plenković ga se odrekao, rekao je da ga ne zanima ništa što je bilo prije 2015., a vi ste svoj politički vrh doživjeli baš za vrijeme Sanadera i, evo, ja sam sigurna da ćete počastiti naše gledatelje, da možete naći bar jednu lijepu riječ za Ćaću", rekla je Selak-Raspudić.

Izrazila je i skepsu prema rezultatima HRejtinga, a kolegama iz HDZ-a, za koje je rekla da kradu i varaju na veliko, savjetovala je da budu suptilni s manipulacijama jer ih je do sada već prokazala cijela Hrvatska. "Tako da idući put malo pričekajte mjesec dana nakon presude za korupciju, pa onda prodajte ankete", poručila je Selak-Raspudić.

Osvrnula se i na pad Mosta u HRejtingu. "Zamislite te koincidencije - Most inicira oporbenu akciju koja ukaže na protupravno postupanje, pokaže se da je bila u pravu, i to je bila jedna velika pobjeda oporbe, a tiče se upravo pitanja izbora novog ravnatelja HRT-a, i nekoliko dana nakon toga evo baš na HRT-u, baš kao rezultat uspješne akcije, Mostu pada rejting. Mislim da građani mogu zaključiti sami nešto o tome", rekla je Selak-Raspudić.

Na to ju je voditelj i urednik Mislav Togonal pitao je li teoretičarka zavjere. "Pa evo, vi zaključite, ja sam rekla što sam imala, a građani mogu i sami procijeniti", odgovorila je.

Hrvoje Zekanović, predsjednik Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista, rekao je da su dva tjedna prije europskih izbora u anketama imali rejting od 1,5 posto, kao i sada prema HRejtingu, a da su na europskim izborima dobili preko 8,5 posto glasova.

Gordan Bosanac iz Možemo!, rekao je da kroz rezultate ankete može interpretirati da građani nisu prihvatili taj narativ. Istaknuo je da će u Zagrebu doći do velikog zaokreta u politici upravljanja otpadom.

Hrebaku se ne sviđa situacija u Zagrebu

"Kad krenete u taj zaokret - to sad možda zvuči super logično i jednostavno, ali nije, zato što vi u tom trenutku ustvari dirate u čitav niz klijentelističkih odnosa i naravno da će onda letjeti perje. To je nešto što smo i očekivali i što itekako građani ove zemlje i Grada Zagreba razumiju", rekao je Bosanac.

Predsjednik HSLS-a i gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak rekao je - ili znaš voditi, ili ne znaš voditi, neovisno o veličini grada.

Kazao je da je simpatizer Tomaševića, te da mu želi svako dobro jer misli da je dobro da je Možemo pobijedilo.

"Međutim, ne sviđa mi se, iskreno vam kažem, ovo sve što sam vidio ovih zadnjih nekoliko tjedana. Ja želim da se on izdigne iz toga, ali realno gledajući, definitivno govorim iz svoje perspektive - u Zagrebu pucaju cijevi, u Bjelovaru se to nikad neće dogoditi", dodao je Hrebak.

Komentirajući pad rejtinga Mosta, Zekanović je rekao da možda glasačima ne odgovara da se "Gmoja grli s Uršom Raukar, s Možemo!, s kolegama Arsena Bauka. Možda je to razlog, što im to smeta".