Da glavna državna odvjetnika Zlata Hrvoj Šipek mora otići sa svoje dužnosti, uopće ne dvoji saborski zastupnik i predsjednik HSS-a Krešo Beljak.

"Ona mora otići, to je jasno. Ali to ne ovisi o nama, nego o HDZ-u koji ju je birao. I tu pada u vodu priča o neovisnosti pravosuđa, njenoj neovisnosti i svih tih floskula. Kada će ona otići odlučuju Andrej Plenković i HDZ. I to je to. Oni su je postavili i oni je mogu maknuli”, rekao je Beljak gostujući na televiziji N1.

Uzaludni pokušaji oporbe

Iako će većina oporbenih klubova tražiti smjenu glavne državne odvjetnice u Saboru, Beljak smatra da su to sve uzaludni pokušaju.

"Mogu im se pridružiti, ali dok vladajući imaju 76 ruku, inicijativa će pasti. Sve su to jalovi pokušaji za koje mislim da nemaju šansu. Bojim se i da su kontraproduktivni prema javnosti. Javnost zato kaže – bavite se stvarima koje su nemoguće. Možemo pokrenuti stotinu inicijativa, interpelacija, smjena koje neće proći i pucamo namjerno u golmana znajući da nećemo zabiti penal i to je problem percepcije javnosti i opozicija svakim tim pokušajem postaje nesposobna i onda je percepcija javnosti da HDZ nema tko zamijeniti. To nažalost neki moji kolege ne razumiju", smatra Beljak.

'Među oporbom odavno nema sloge'

Ustvrdio je i da među oporbom odavno nema sloge.

"Stvar je da nema ambicije. Mi se nikad nećemo dogovoriti oko određenih stvari, zato postoji spektar političkih stranaka. Ako imamo zajednički cilj, a to je da se HDZ makne s vlasti, onda ćemo prevladati razlike i krenuti prema tom cilju, ali za to nema volje. Ljepše je biti u opoziciji, primati lijepu plaću i galamiti, ne biti odgovoran za ništa”, rekao je Beljak.

Siguran je, kaže, da SDP želi preuzeti vlast, ali za ostale iz oporbe nije.