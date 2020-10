POLICIJSKI SAT KOD SUSJEDA: Zabranjeno kretanje, niz sloboda na pauzi i radikalna mjera koji iskače: ‘To je čisti ‘janšizam, pretjerivanje…’

O novim mjerama slovenske vlade u borbi protiv koronavirusa razgovarali smo s dvojicom poznatih slovenskih komentatora, Novicom Mihaljevićem iz Dela i Peterom Franklom iz Financi

„Jedno je pravi lockdown, ili mjere ograničenja, a drugo je – policijski sat. To je čisti „janšizam“. Pretjerivanje“, odgovara na pitanje kako komentira nove mjere u borbi protiv koronavirusa jedna slovenska menadžerica koja ovih dana cijeli svoj posao nastoji prebaciti online, iako je već od proljeća bila uglavnom online.

Slovenska Vlada je, naime, predstavila novi paket mjera, mnogo drastičnijih nego što su na snazi u Hrvatskoj: druženja građana su ograničena na šest osoba, nije moguće kretanje među regijama bez dozvola, a od 21 do 6 sati zabranjeno je bilo kakvo kretanje vani osim u slučaju neposredne opasnosti po zdravlje ili život, ili odlaska na posao ili u slučaju hitnih situacija, koje će se, naravno, dokazivati odgovarajućom dokumentacijom. Zbog policijskog sata, trgovci i poslodavci će prilagoditi i radno vrijeme – velika većina mora zatvoriti svoje radnje, trgovine itd. u 21 sat.

Premijer Janez Janša je preko Twitera u nedjelju navečer, nakon još jednog dana s dosta visokim brojem oboljelih (20 posto u uzorku testiranih), objavio da se za područje cijele Slovenije, od ponedjeljka, 19. 10. proglašava stanje opće epidemije na 30 dana, a glasnogovornik Vlade, Jelko Kacin, potom je objasnio da su se odlučili za takav potez zato da bi imali zakonsko uporište „za proglašenje dodatnih mjera“. Uskoro se pokazalo da je to uvod u vrlo radikalne mjere, od kojih posebno iskače – policijski sat.

Janša: Neke osobne slobode nek pričekaju

“Pred nama nije ponor u koji ćemo pasti nego je ovo zajednički izazov iz kojega ćemo izaći kao pobjednici”, rekao je premijer Janša u video poruci koju je objavio u nedjelju, kao uvod u proglašenje opće epidemije i novih mjera.

Janša je također rekao da je na razini Europske unije donesen konsenzus da u zimskom razdoblju pandemije hijerarhijski prioritet treba dobiti spašavanje života i zdravlja, te gospodarstvo, dok “zabava i neke osobne slobode” u vrijeme mjera i restrikcija koje su potrebne trebaju neko vrijeme pričekati.

Kako će to točno izgledati? Hoće li policija uhićivati one koji će se zateći iza 21 na ulici?, pitamo Novicu Mihajlovića, poznatog slovenskog novinara, komentatora u „Delu“. Iako slovenski mediji koriste termin „policijski sat“, Mihajlović kaže da slovenski ministar unutarnjih poslova, Aleš Hojs, govori da se ne radi o policijskom satu, te da ograničenje kretanja u noćnom vremenu nije utemeljeno na zakonu o policiji nego na zakonu o zaraznim bolestima. „No, razlike praktički nema“, ističe Mihajlović.

„Tko poznaje Sloveniju i Ljubljanu, zna da se i u normalnim okolnostima noćni život jedva nalazi i u “normalno” vrijeme, sad kad su svi ugostiteljski lokali zatvoreni, ulice su puste čim se spusti mrak i bez policijskog sata. Policija nema kadrovskih resursa za veću prisutnost na ulicama i ne očekujem drastičnije postupke.“, mišljenja je Mihajlović.

Na pitanje kako je reagirala slovenska javnost, zabrinjava li ih ovo ograničavanje ljudskih sloboda, Mihajlović kaže da je i slovenska javnost je podijeljena, slično kao i u Hrvatskoj. „Dio javnosti koji je naklonjen desničarskoj vlasti, nema problema sa tim mjerama, dok su protivnici vlasti kritični prema bilo kojoj mjeri koju bi uvela ova vlast.“, govori komentator Dela.

Mihajlović: Nedostatak povjerenja u vlast

A je li ovo propisivanje policijskog sata još jedno treniranje strogoće, odnosno, pokazatelj sklonosti premijera Janeza Janše prema vladavini čvrste ruke? I kako se slovenski premijer drži u cijeloj korona krizi?

„Premijer je veliki dio svog političnog kapitala ostvario u 91. godini na temelju uspješnog vođenja 10-dnevnog rata za samostalnu Sloveniju, pa je možda i zbog toga često percipiran kao netko kome odgovaraju izvanredne okolnosti.“, komentira Mihajlović.

„U svojim govorima rado posegne za ratnom retorikom, ali nemam utisak da mu u ovoj situaciji takav način vođenja baš ide na ruku. Čvrsta retorika, naročito na Twitteru, kojom niti malo ne štedi svoje protivnike, uspješno mobilizira Janšinu izbornu bazu ali istovremeno polarizira javnost, te diže na noge svoje protivnike. Čini se da za uspješnu borbu protiv virusa društvu u prvom redu treba jedinstvo, povjerenje u vlast i (samo)disciplina. Brzoplete, ponekad čak i nezakonite intervencije vlade u policiji, regulatornim tijelima i državnim tvrtkama, te povezivanje s liderima s kojima se Slovenija do sada nije povezivala, dodatno pojačavaju nepovjerenje građana u vlast.“, komentira Mihaljević, te zaključuje: „U Sloveniji možda povjerenje u vlast i nije na najvišoj razini ali imamo kao društvo sreću, da se taj nedostatak povjerenja, koji bi mogao biti štetan, kompenzira (samo)disciplinom većine građana.“.

Frankl: Mjere su drastične samo na prvi pogled

Iako se gledano iz Hrvatske policijski sat u susjednoj Sloveniji doima vrlo drastično, Peter Frankl, dugogodišnji urednik utjecajnih poslovnih novina, Finance, i poznati slovenski komentator, u izjavi za Net.hr kaže da se slovenske mjere samo „na prvi pogled“ čine drastične, ali da zapravo nisu nešto posebno, da su na tragu sličnih mjera kakve su već sada na snazi u Francuskoj, Češkoj, Irskoj, pa i u manjem dijelu Njemačke, te Italije.

„Nadajmo se, da neće dugo trajati i da će biti efikasne.“, kaže Frankl. On upozorava da su u ovom trenutku u Sloveniji teško pogođeni ugostitelji i poduzeća te druge organizacije, koje se bave turizmom, kulturom, fitnes centri i slično, te smatra da će zbog mjera i proglašenja epidemije država barem u nekom dijelu morati tim poduzetnicima nadoknaditi štetu, je će teško ekonomski preživjeti, i oni i njihovi zaposlenici.

„Za stanovništvo mjere nisu toliko problematične, može se ići na posao i sa posla, kretati se po državi, ići čak u inostranstvo, ako je to potrebno. Odricanje od kulturnog života nije lako, a što se tiče druženja, pogotovo onog nekontroliranog uz piće i muziku, što je zapravo najčešći uzrok širenja bolesti, najbolji stav je, da se radi o nekakvom obliku „posta“, koji će možda trajati čak do proljeća. Uz ovakav pogled sve se to lakše izdrži, treba znati, da to nije nešto tako strašno, možda smo svi previše razmaženi. Još više se veselimo trenutku kad bolesti neće više biti i iskreno želim, da ćete u Hrvatskoj biti u mogućnosti izbjeći ovakve mjere.“, komentira Peter Frankl.