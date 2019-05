ZAVRŠENA ISTRAGA JEDNOG OD NAJGORIH ZLOČINA: ‘Rambo nožem ubio rodbinu, a onda je uslijedio jeziv dijalog sa susjedom

Pronađena je kap krvi Marije Minković u stanu optuženika

Županijski sud u Zagrebu jučer je potvrdio optužnicu protiv 36-godišnjeg Damira Minkovića, koji je optužen za krvavo ubojstvo svojih rođaka s kojima je dijelio kuću na Strugama. Prema optužnici, nožem ih je ubio zbog novca.

Riječ je o dvostrukom ubojstvu koje je šokiralo javnost jer je ubijena 77-godišnja Marija Minković, optuženikova strina, bila gotovo nepokretna, a njezin 50-godišnji posinak Siniša osoba s posebnim potrebama. Majka i sin pronađeni su 24. studenoga prošle godine ujutro u svojim sobama u kući na Strugama, piše Jutarnji list.

Tvrdio da nije ubojica

Optuženi Minković je živio u susjednom stanu, to jutro je otišao s djevojkom na odmor u Beograd. Dok još službeno nije bio osumnjičen za ubojstvo, Jutarnji list stupio je s njim u kontakt. Tvrdio je da on nije ubojica.

“U šoku sam zbog svega. Posvuda se u medijima piše da sam osumnjičen za ubojstvo. Nisam kriv. Tetu sam zadnji put vidio prije nekoliko dana, kad sam otišao k njoj po stare novine da naložim peć. A tog 24. studenoga oko 7 sati otišao sam od kuće jer mi je u 8.10 s autobusnog kolodvora polazio autobus. Bilo je to vikend-putovanje koje sam planirao još u Njemačkoj. Ne mogu vjerovati da sam opet osumnjičen, i to za nešto što nisam napravio. Strah me je da je to što se tamo dogodilo zapravo bilo namijenjeno meni zbog moje prošlosti. S tetom Maricom bio sam u dobrim odnosima. Da, znao sam od nje posuditi novac, nikad više od 50-ak kuna”, tvrdio je.

Dan poslije se vratio u Zagreb i policija ga je uhitila. Tijekom 48 sati, koliko ga nije bilo u Zagrebu, policija je pronašla krvavi nož u kontejneru. Na nožu su bili tragovi krvi obje žrtve. Susjeda je vidjela Minkovića netom prije nego je otišao prema Autobusnom kolodvoru. Tada je bacio nešto zamotano u kontejner. Sjeo je nasuprot susjedi koja je zamijetila da su mu oči krvave te da se trese. Razmijenili su nekoliko riječi i on je izašao na stanici na Savišću. Ovaj detalj sa susjedom pokazat će se krucijalnim jer je policija nakon toga doslovce pokupila i odvezla sve kontejnere na stajalištu. U jednom od njih pronašla je nož s tragovima krvi žrtava. Štoviše, radilo se o “rambo nožu”, s jednom nazubljenom stranom, čije je fotografije Minković više puta objavljivao na Facebooku, piše Jutarnji.

Otkad je uhićen brani se šutnjom

Spomenute fotografije s Facebooka bile su dokaz protiv njega. Osim toga, pronađena je kap krvi Marije Minković u njegovu stanu. Dok je on još bio u Srbiji, policija je pretražila njegov stan, a forenzičari su na podu našli tri sićušna traga nalik na krv. Iz dva traga DNK se nije mogao utvrditi, no iz trećeg je utvrđeno da je to krv njegove strine.

Minković se brani šutnjom otkad je uhićen. Psihijatar je nad njim proveo vještačenje pa utvrdio da optuženik ima disocijalni poremećaj ličnosti koji karakterizira zanemarivanje prava drugih osoba, impulzivnost, emocionalnu nestabilnost i dr. Međutim, psihijatar je procijenio da takve osobine ličnosti ne ukazuju na to da je Minković u trenutku počinjenja djela bio smanjeno ubrojiv.

Kako stoji u optužnici, Minkovićev motiv za ubojstvo bilo je koristoljublje. No, nije poznato je li nakon ubojstva nešto uzeo. Prema iskazima svjedoka, Minković je neposredno prije puta u inozemstvo na više strana tražio novac za provod s djevojkom koja mu se jako sviđala, a čak je razmišljao i o uzimanju zajma. Ladica u kojoj je Marija Minković držala novac iščupana je iz ležišta, a to je bio jedini dio stana po kojem je ubojica nešto tražio. Međutim, u ladici pokraj te bilo je 6000 kuna koje nije našao.

Tužiteljstvo sumnja da je Minković uzeo novac iz novčanika Marije Minković jer je pronađen njezin novčanik u kojem su samo dokumenti.

