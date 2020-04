POLICIJA UPOZORILA PROSVJEDNIKE PROTIV BANDIĆA: Lupanje loncima je kažnjivo, a ne žele ni prosvjede svakog petka

Jedna od organizatorica prosvjeda protiv Milana Bandića dobila je upozorenje policije kako se treba očuvati javni red i mir te da je nemoguće organizirati prosvjede svakog petka jer je na snazi zabrana okupljanja, iako građani prosvjeduju sa svojih prozora i balkona

Novi prosvjed protiv zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića najavljen je za večeras u 19 sati. Udruge Zagreb te zove, Pravo na grad i Zelena akcija pozvale su “sve građanke i građane da izađu na svoje balkone i prozore te još jednom glasno poruče Bandiću – dosta je!”. No, policija istovremeno upozorava organizatore i građane da se pridržavaju odluka Stožera civilne zaštite i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. To znači da se prosvjednici ne bi trebali okupljati, ali niti galamiti, vrijeđati, pa čak i lupati loncima, jer to remeti javni red i mir.

Nije propisano izdavanje dozvole

“Možemo potvrditi da nas je kontaktirala građanka koja je tražila dozvolu za održavanje aktivnosti koje je ona sama nazvala prosvjedom. Kako za ovakvo događanje nije propisano izdavanje odobrenja Policijska uprava zagrebačka nije mogla ni izdati dozvolu. Iskorišten je i trenutak, kao što se i inače postupa u sličnim situacijama prema svim građanima, da se gospođu načelno podsjeti na obvezu poštivanja svih pozitivnih pravnih propisa, a u trenutnoj situaciji naročito odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira”, poručili su iz Policijske uprave zagrebačke za Telegram.

Nemoguće prosvjedovati

Jedna od organizatorica, Gordana Pasanec iz Udruge građana Siget potvrdila je upozorenje policije.

“Upozorili su me da lupanje loncima podliježe sankcijama, ali mi smo odlučili da ćemo ipak ići na sazivanje novog događaja ovaj petak. Za sad mi još nije stigla nikakva kazna niti obavijest o bilo kakvom postupku protiv mene”, kazala je.

Organizatori žele održavati prosvjede protiv Bandića svakog petka od 19 do 19:05, no iz policije su im poručili kako je to nemoguće jer je na snazi zabrana javnog okupljanja, bez obzira na to što građani prosvjeduju sa svojih prozora i balkona.