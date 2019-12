POLICIJA UPOZORILA LJUDE NA OPASNOSTI KORIŠTENJA PIROTEHNIKE: ‘Nemojte ju kupovati na crno, a bacite li petardu na životinju, čeka vas ogromna kazna’

Voditelj Službe za prevenciju PUZ-a Velimir Tišma spomenuo je da policija već od početka školske godine provodi preventivni program ”Znam što je, ne diram opasno je’

Zagrebačka policija je u utorak, u povodu akcije ”Mir i dobro” koja se provodi već 26 godina, upozorila građane da se u blagdanskom razdoblju koriste pirotehnikom u skladu sa zakonom, kao i na opasnosti do kojih može doći pri uporabi pirotehnike te je apelirala da se ona što manje koristi.

Predstavnici zagrebačke policije upozorili su javnost da se pirotehnička sredstva F2 i F3 kategorije, koja u sebi sadrže znatnije količine eksplozivne tvari, smiju prodavati samo starijima od 18 godina u razdoblju od 15. prosinca do 1. siječnja i to isključivo u specijaliziranim prodavaonicama.

‘Kupljeno na crno nije sigurno’

”Takva pirotehnika smije se koristiti samo na otvorenom, za razliku od pirotehnike F1 kategorije koju mogu kupovati stariji od 14 godina, a koja se može koristiti u vanjskim i otvorenim prostorima”, podsjetio je voditelj protueksplozijske službe Zlatko Sekačić, dodavši da pridržavanje propisanog načina korištenja pirotehnike maksimalno smanje mogućnost ozljeda.

U zagrebačkoj policiji naglasili su kako građani nikako ne bi smjeli kupovati pirotehniku na ”crnom tržištu”, jer ta sredstva nisu ispitana i provjerena. Uz to, podsjetili su da sve policijske uprave u okviru operativne akcije ”Mir i dobro” provode nadzor svih prodavaonica pirotehnike, trgovačkih centara te tržnica i javnih mjesta gdje postoje naznake da bi se moglo prodavati pirotehniku na ”crnom tržištu”.

‘Znam što je, ne diram opasno je’

Za one koji prodaju pirotehniku na nedopuštenim mjestima ili osobama kojima ih ne smiju kupiti, kao i ako ih prodaju između 2. siječnja i 14. prosinca predviđena je novčana kazne u iznosu od 10.000 do 30.000 kuna. Oni koji koriste pirotehnička sredstva u zatvorenim prostorima i na mjestima gdje se okuplja veći broj ljudi bit će kažnjeni u iznosu od 5000 do 15.000 kuna.

Novost je da je prema Zakonu o zaštiti životinja zabranjeno bacanje petardi ili drugih pirotehničkih sredstava na životinje, za što je propisana kazna od 10.000 do 30.000 kuna, podsjetili su u policiji.

Voditelj Službe za prevenciju PUZ-a Velimir Tišma spomenuo je da policija već od početka školske godine provodi preventivni program ”Znam što je, ne diram opasno je”. Kroz program informiranja namijenjen učenicima i njihovim roditeljima ukazuje se na opasnosti korištenja pirotehnike, a program je, obzirom na sve manji broj ozlijeđenih, polučio dobro rezultate, poručuju u PU zagrebačkoj.

”Petarde nisu igračke i nemojte ih poklanjati djeci”, zaključili su u zagrebačkoj policiji.