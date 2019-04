POLICIJA UPALA U PROSTORE ‘NEOVISNIH ZA HRVATSKU’: Oni tvrde: ‘Ovo je politički progon, Božinović i Plenković nam prijete’

Policija je navodno zbog zastave s prvim poljem na šahovnici upala u prostorije stranke ‘Neovisni za Hrvatsku’ te legitimirala Esih i još jednog njenog kolegu. No u toj stranci tvrde kako je riječ o političkom progonu

Policija je i jučer i danas intervenirala u prostorije stranke Neovisni za Hrvatsku u Zagrebu, a prema informacijama iz te stranke povod im je bila izvješena hrvatska zastava s prvim bijelim poljem na šahovnici.

“Nakon što je jučer, 29. travnja, u prostorijama Novisnih za Hrvatsku u zagrebačkoj Jurišićevoj ulici policija intervenirala zbog povijesne hrvatske zastave, danas su Neovisni za Hrvatsku ranom zorom počašćeni novim policijskim posjetom zbog istog razloga. Policajac se u 8:00 sati pojavio pred ulazom u stranku i legitimirao člana predsjedništva Tomislava Jonjića. Kao što smo predvidjeli, ‘civilno lice na službi u JNA’ (Davoru Božinoviću) i Kardeljev učenik (Andrej Plenković) nastavljaju prijetiti. Do kada? Do kada hrvatska javnost misli šutjeti zbog novih političkih progona?!”, priopoćili su iz stranke.

‘Ne namjeravamo ukloniti zastavu’

N1 prenosi informacije da su u ponedjeljak dvojica policajaca u prostorijama stranke legitimirali predsjednicu stranke Brunu Esih, te člana stranke Tomislava Jonjića tražeći od njih pojašnjenje o o zastavi s bijelim poljem na šahovnici.

“Odgovorili smo da smo je izvjesili zato što je riječ o hrvatskoj zastavi koja nam se sviđa baš zato što je hrvatska i da je ukloniti ni po koju cijenu ne ćemo! Ta je zastava bila izvan zakona i zbog nje se išlo u zatvor u vrijeme kad je Andrej Plenković citirao Kardelja, a ministar Davor Božinović služio kao ‘civilno lice u JNA’. Ostaje vidjeti što će Plenkovićev sluganski režim, nakon što nas se uhićuje i protjeruje u Bleiburgu, po tome dojučerašnjem službeniku JNA poduzeti protiv hrvatske zastave u glavnome gradu današnje Republike Hrvatske”, rekli su iz stranke.

Cijeli slučaj je komentirao i stranački saborski zastupnik Zlatko Hasanbegović koji je kazao kako je riječ o presedanu te da se na tom primjeru “ponavlja pokušaj prakse krimanalizacije hrvatskih povijesnih obilježja”.

Kazao je da je i danas došao policajac pitajući jesu li spremni ukloniti zastavu. No, Hasanbegović tvrdi kako takve namjere nemaju.

“Potpuno je apsurdno i neprihvatljivo da je to moguće u Hrvatskoj 2019. godine. To je pitanje načela. Ovo je dobra prigoda da se konačno dekriminalizira hrvatska povijesna zastava kao narodno dobro”, kaže Hasanbegović.