POLICIJA U SAMOBORU PRONAŠLA MILIJUNE KUNA U KEŠU: Sumnjaju da je novac povezan s Draganom Kovačevićem

Objekt nije u vlasništvu Kovačevića

Šef Janafa je u Remetincu i trenutno piše žalbu na određivanje istražnog zatvora i rješenje o istrazi, no stigla je nova vijest vezana za aferu – policija je u sklopu slučaja pretražila jedan objekt na području Samobora te u njemu pronašla više od milijun kuna u gotovini, javlja Jutarnji.

Iako objekt nije u vlasništvu Kovačevića, policija sumnja da je upravo on vlasnik novca te da ga je on tamo i sakrio. Nije sigurna ni informacija o iznosu – varira od milijun do čak deset milijuna kuna. Jutarnji nije uspio doznati niti tko je vlasnik objekta.