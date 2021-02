POČEO PROSVJED PODUZETNIKA, STIGLA I POLICIJA: Oreščanin tvrdi da ne očekuju nerede: ‘Premijerova izjava da pozivamo na bunt je neistina!’

Udruga Glas poduzetnika (UGP) organizira danas u 10 sati prosvjed na Trgu bana Jelačića u Zagrebu zbog, kako navode, neadekvatnih ekonomskih mjera i diskriminatornih odluka prema dijelu poduzetnika. Pozvali su poduzetnike, obrtnike, zaposlenike, ali i građane da im se pridruže

Policija je stigla na Trg bana Jelačića, dolazi sve više prosvjednika

PRATITE TIJEK DOGAĐANJA:

Okupio se veliki broj ljudi

10:01 – Okupio se veliki broj ljudi na Trgu. “Vratite nam PDV na 13 posto”, “Dosta je, kakav je plan?”. Čuju se zvižduci.

Počela su obraćanja javnosti. Oreščanin je ponovio da su tri razloga prosvjeda. “Mjere su diskriminatorne prema nekim djelatnostima”.

Marin Medak je uzeo riječ u ime ugostitelja rekavši da je bivši čelnik udruge. “Ja sam bivši, novi se svi boje. Ne želim živjeti u državi gdje se boje raditi. Svi se moramo pitati koga se i čega se bojimo?”, rekao je.

‘Nije problem u onima koji provode zakone nego koji ih pišu’

9:51 – Sve je više prosvjednika na glavnom zagrebačkom trgu. Andrija Klarić, vlasnik teretane kojem prijete 2 godine zatvora rekao je za Index kako nije bilo ugodno otići u pritvor. “Prvi put sam završio u pritvoru i imao lisice na sebi. Nije ugodno, kćer je to gledala kako joj tatu vode u pritvor. Spominju dvije godine zatvora. Uglavnom, policajci su bili super. Pozitivni, pametni, čitaju, vide besmisao toga što rade. Zaključak je bio kad su to napisali: ‘Ti si heroj a ne zločinac’. Svima je jasno da je to bilo besmisleno. Šest sati smo čekali inspektore državne, i oni su napravili svoj dio posla. Molio sam da mi ne zatvore jer u teretani držim online treninge. Pročitali su mi odluku stožera da se djelatnost vježbanja u zatvorenom zabranjuje.

Rekao sam da nije online zabranjeno, a ona mi je rekla da ono što nije izričito spomenuto – zabranjeno. I vidim da ona to piše, a suze joj idu na oči. Zaključak je da nije problem u onima koji provode zakone nego koji ih pišu. Ljudi koji su trenirali kad je policija došla su svi bili preboljeli koronu, dakle nisu ni mogli biti širitelji bolesti. Bio sam spreman na privođenje, bio sam spreman na sve. Ja sam bivši vojnik i zato sam znao da moram biti spreman na sve”, rekao je.

Dolaze prvi prosvjednici, dijele se maske

9:43 – Iz Varaždina su stigli prvi prosvjednici, svi su ugostitelji. “Svi smo zatvoreni, a svi ostali rade. Prekršena su ustavna prava poduzetnika. Ustavno pravo je pravo na rad. Ako se zatvaraju djelatnosti neka onda sve zatvore. Kako trgovački centri mogu raditi?”, rekao je za Index Josip Babok. “Došao sam iz Varaždina. Došao sam dati podršku prije svega ugostiteljima koji su najviše pogođeni”, kaže Tomislav Stipan. Ukupno je tridesetak ljudi iz Varaždina a još ih dolazi autobusima.

Udruga Glas poduzetnika dijeli maske prosvjednicima. “Ne vidim zašto jedna pekara ima kave za van, a kafići koji su registirani ne mogu. Ljudi su otišli u jako velike dugove i minuse. Kod prvog lockdowna smo mogli koristiti zalihe, kojih u ovom drugom više nemamo. Žalosno je što ugostitelji zatvaraju zauvijek lokale”, rekla je za Index Edita Hren.

“Od prosvjeda očekujemo razumijevanje i mogućnost daljeg rada. Neka nam objasne zašto smo žarište kad to nismo, a još uvijek smo zatvoreni. Mi se možemo držati mjera. Također su nam argument centri s prehrambenim artiklima gdje se ne kontrolira broj ljudi u zatvorenom prostoru, gdje se koriste samoposložna vaga za vaganje povrća koju svaki od kupaca mora pritisnuti, od 10 blagajni rade tri i gdje prodavačica zbog iznemoglosti ne nosi masku na propisan način i gdje svaki artikl primi u ruku”, rekao je za Tomislav Stipan.

Oreščanin objasnio tri stvari koje traže

9:30 – Na Trgu još uvijek nema nikoga, a očekuje se tisuću do dvije tisuće ljudi. Stigla je policija. Dražen Oreščanin stigao je na Trg. Objasnio je za N1 da traže primarno tri stvari vezane uz gospodarske mjere. “Obeštećenje svima koji imaju pad, prestanak diskriminacije pojedinih djelatnosti i da se sredstva za minimalne plaće isplaćuju redovno, a ne sa zakašnjenjem i da sve tvrtke dođu do likvidnih sredstava. Novaca ima. Predložio sam ministru Aladroviću da se dužnosnici odreknu svoje plaće i imaju 4.000 kuna dok traje kriza. Ako sve to zbrojimo, to je oko dvije tisuće ljudi, to može biti oko 30 milijuna kuna mjesečno. Ako se pridodaju drugi neki čelnici, vjerujem da se mjesečno još stotinu milijuna kuna da može prikupiti. Ne očekujem nerede. Sve građane smo više puta pozvali da se drže epidemioloških mjera i da u izjavama budu pristojni. Očekujemo vrhunsku suradnju s policijom. Premijerova izjava da pozivamo na bunt je neistina, pozivamo na prosvjed i ostvarivanje prava. Nije istina da pozivamo na nepoštivanje mjera”, rekao je.

PODUZETNICI DANAS IMAJU PROSVJED U CENTRU ZAGREBA, POZVALI I GRAĐANE: ‘Ne potičemo na neposluh i kršenje mjera’