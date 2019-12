MANIJACI NA CESTAMA: Ovi vozači radili su takve grozne prekršaje da su završili u zatvoru; Jedan dobio 30.000 kuna kazne

Čini se da se vidi učinkovitost primjene izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama, nakon čega je zbog najtežih prometnih prekršaja sankcionirano 3316 počinitelja, pri čemu je smanjen broj smrtno stradalih na hrvatskim prometnicama

Od primjene izmjena i dopuna Zakona o sigurnosti prometa na cestama, odnosno od 1. kolovoza do 30. studenog 2019. godine za najteže prometne prekršaje, za koje je propisana novčana kazna u iznosu od 10.000 do 20.000 kuna ili kazna zatvora u trajanju do 60 dana, sankcionirano je 3316 počinitelja koji su počinili 3520 takva prekršaja, priopćilo je Ravnateljstvo policije.

Tvrde kako je vjerojatno da su najavljivane izmjene i dopune Zakona o sigurnosti prometa te njihovo donošenje i provođenje, kao i medijsko prezentiranje kažnjavanja recidivista, utjecali i na manje smrtno stradavanje na našim prometnicama, odnosno u jedanaest mjeseci 2019. godine 38 poginulih osoba manje nego u istom razdoblju prošle godine (2019. – 260; 2018. – 298).

Najčešći prekršaji

Najviše prekršaja utvrđeno je zbog vožnje pod utjecajem alkohola gdje je koncentracija bila veća od 1,50 g/kg (1273 prekršaja); upravljanja vozilom prije stjecanja prava (1.76 prekršaja); upravljanja vozilom za vrijeme dok je vozaču izrečena mjera zabrane upravljanja (546 prekršaja); odbijanja podvrgavanja ispitivanju ili liječničkom pregledu, odnosno uzimanju krvi ili krvi i urina (278 prekršaja).

Od 3316 počinitelja, njih 1155 je uhićeno, a nadležnim sudovima za 2612 počinjena prekršaja predložena je novčana kazna, dok je za njih 908 predložena kazna zatvora. Za 536 počinitelja na sudu su potvrđene novčane kazne, za njih 408 nisu potvrđene, dok se u preostalim slučajevima još vode sudski postupci. Maksimalna potvrđena novčana kazna je u iznosu od 30.500,00 kuna, a za 251 počinitelja su potvrđene kazne zatvora, za 282 nisu, dok se u preostalim slučajevima također vode sudski postupci.

Maksimalne kazne zatvora

Maksimalne potvrđene kazne zatvora od 30 do 120 dana, sudovi su određivali u slučajevima kada su počinitelji upravljali vozilima pod utjecajem alkohola gdje je koncentracija bila veća od 1,50 g/kg, upravljali vozilom prije stjecanja prava, upravljali vozilom za vrijeme dok mu je izrečena mjera zabrane upravljanja. Razvidno je da i sudovi kod najtežih prekršitelja prometnih propisa u jednom dijelu određuju maksimalne novčane i kazne zatvora.

Ipak, upozoravaju kako je razvidno da jedan dio vozača i nadalje čini teške prekršaje, čime ne ugrožavaju samo sebe već i druge sudionike u prometu. Iz tog razloga te s ciljem preveniranja događanja teških prometnih nesreća i njihovih posljedica, kao i povećanja ukupne razine sigurnosti prometa na cestama, policija će kontinuirano tijekom narednog razdoblja, a posebice u dane vikenda, poduzimati pojačane aktivnosti, usmjerene prioritetno na sprečavanje i sankcioniranje najtežih prekršaja, posebice tzv. „četiri glavne ubojice u prometu“, kao i prekršaje vozača mopeda i motocikala.

Na što će paziti?

Drugim riječima, bit će usmjereni na prekršaje vožnje pod utjecajem alkohola, nepoštivanje dopuštenih brzina kretanja vozila, nekorištenje sigurnosnog pojasa (vozača, ali i putnika na prednjim i stražnjim sjedalima, kao i nepropisnog prijevoza djece), nepropisne uporabe mobitela, nekorištenja zaštitne kacige na mopedima i motociklima, kao i druge prekršaje koje radi ova skupina sudionika u prometu: vožnja bez položenog vozačkog ispita ili potrebne kategorije, upravljanje neregistriranim ili vozilom kojem je isteklo važenje prometne dozvole, tehnički neispravnim vozilom i dr. te druge teške prekršaje, činjenjem kojih se događaju najteže prometne nesreće

“U provođenje planiranih aktivnosti biti će uključen maksimalan raspoloživi broj policijskih službenika operativnog sastava policije, kao i sva raspoloživa tehnika (alkometri, uređaji za nadzor brzine kretanja vozila, testeri za droge)”, navodi se u izvješću Ravnateljstva policije.