POLICIJA SE OGLASILA OKO PRIČA O MALVERZACIJAMA S KUĆICAMA NA BANIJI: ‘Nisu utvrđene nikakve nezakonitosti’

Policija nije utvrdila nezakonitosti u raspodjeli mobilnih kućica na potresom pogođenom području, izvijestilo je u petak Ravnateljstvo policije, pozivajući građane da prijave sve nezakonitosti, ali i da ne iznose neprovjerene informacije koje mogu uznemiriti javnost

Sisačko-moslavački policajci, u suradnji s kriminalističkom policijom i drugim upravama proveli su opsežno kriminalističko istraživanje koje je obuhvatilo više od 50 obavijesnih razgovora s odgovornim osobama za podjelu mobilnih kućica, kao i s osobama kojima su donirane.

Istraživanjem je utvrđeno da su sve kućice donirane stradalnicima u potresu te da se od stradalih nakon dovoza kućica ili prije nije potraživao novac. U raspodjeli kućica su sudjelovali djelatnici stožera civilne zaštite Petrinje i Gline, kao i predstavnici mjesnih odbora sukladno sastavljenim popisima na osnovu podnesenih zahtjeva, preciziralo je Ravnateljstvo policije.

Kriminalističko istraživanje je pokrenuto nakon što se proteklih dana na društvenoj mreži pojavila snimka telefonskog razgovora volontera s Lošinja koji tvrdi kako kućice, koje je jedna lošinjska tvrtka poslala na područje pogođeno potresom, nisu stigle na dogovorene adrese, već da ih oni koji su ih preuzeli prodaju unesrećenim ljudima.

Policija je pozvala građane da sva saznanja do kojih dođu, a odnose se na činjenje kaznenih djela ili prekršaja na potresom pogođenom području, žurno prijave nadležnoj policijskoj postaji ili na broj telefona 192. Uz to, policija je pozvala građane da ne iznose neprovjerene informacije jer to može uznemiriti dio javnosti, naročito građane pogođene potresom.

Na području Sisačko-moslavačke županije je od početka potresa zabilježeno samo jedno kazneno djelo provale u stan u Sisku 8. siječnja koji su vlasnici napustili zbog potresa.

No, s druge strane zabilježeni su slučajevi širenja lažnih vijesti zbog čega je varaždinska policija prekršajno prijavila 47-godišnjeg muškarca s područja Svetog Đurđa. Terete ga kako je izmislio da se građani pogođeni potresima na području Siska moraju prisilno cijepiti protiv koronavirusa i tu snimljenu poruku širio putem društvenih mreža.