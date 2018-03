POLICIJA REAGIRALA NA GOLOTINJU U DUBROVAČKOJ CRKVI: Fotograf i glumica odgovarat će zbog vrijeđanja morala

Dubrovački fotograf Stijepo Brbora i Vesna Knežević, glumica iz Beograda, koju je snimao u dubrovačkoj crkvi za dokumentarni film “The Colour Nude”, prekršajno će odgovarati zbog golotinje tijekom tog snimanja. Naime, nakon što je reagirao dubrovački biskup Mate Uzinić, reagirala je i policija, te ocijenila da je ovim erotskim editorijalom prekršen Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira. Sasvim precizno, riječ je o kršenju Članka 14. Prema njemu onaj tko na javnom mjestu vrijeđa ili omalovažava moralne osjećaje građana može biti kažnjen novčano protuvrijednosti u iznosu 50 do 200 maraka ili pak kaznom do 30 dana zatvora.

Epilog je to jednog radog rana ekipe berlinske Filmske akademije koja je boravila u Dubrovniku snimajući dokumentarac. Prema pisanju Dubrovačkog dnevnika, editorijal je sniman na poznatim dubrovačkim lokacijama, među kojima su bili i tamošnja crkva svetog Ignacija, atrij palače Sponza te gradske zidine.

Kako je glumica pozirala djelomično obnažena, reagirao je biskup Uzinić izrazivši svoje zgražanje.

Biskup Uzinić bio je doista zgrožen

“Duboko me ražalostilo to što je zbog vlastite promocije zloupotrijebljena otvorenost dubrovačkih crkava za snimanje neprimjerenih fotografija pod krinkom umjetnosti, na što ćemo morati medijski i pravno reagirati. Moleći večeras Gospodina za nas koji smo ovim povrijeđeni, s raspetim Isusom želim moliti i za one koji su to uzrokovali govoreći: “Oče, oprosti im, ne znaju što čine!”, napisao je biskup Uzinić na svom Facebook profilu.

Dan kasnije reagirao je i direktor Njemačke akademije za film i televiziju (DFFB) Ben Gibson ispričavši se vjernicima i građanima Dubrovnika zbog snimanja golotinje u crkvi svetog Ignacija. Gibson je u priopćenju objavljenom na službenoj stranici Akademije istaknuo kako je filmska ekipa studenata DFFB-a, koja je u zadatak dobila snimiti kratki dokumentarni film, snimala fotografije prema temi filma.

Akademija se već ispričala vjernicima

“Sad shvaćamo da je snimanje uključivalo fotografiranje polunagih modela u dubrovačkoj crkvi. Ponekad, kad filmaši dobiju pozamašnu slobodu raditi svoje prve filmove, događaju se pogreške koje mogu naštetiti i uvrijediti druge, koliko god bile nenamjerne”, naveo je Gibson.

Dodao je kako Akademija, koja iznimno drži do umjetničke slobode, nije bila upoznata s detaljima snimanja i odabranim lokacijama. “Zbog toga što je ekipa DFFB-a snimanjem prouzročila uvredu, od sveg srca se ispričavamo zajednici vjernika i građanima Dubrovnika”, istaknuo je Gibson.

Snimanje u crkvi svetog Ignacija osudili su dubrovački gradonačelnik Mato Franković, dubrovačko-neretvanski župan Nikola Dobroslavić te dubrovački biskup Mate Uzinić. Iz Dubrovačke biskupije u priopćenju su istakli kako “nitko od nje niti od drugih osoba odgovornih za upravljanje tom crkvom nije tražio nikakvo dopuštenje za bilo kakvo fotografiranje u sakralnim prostorima”.

Protiv počinitelja podnijeli su prekršajnu prijavu te najavili da će tražiti zabranu objave spornih fotografija iz dubrovačkih crkava.

Sada je službeno reagirala i policija. “Nakon što su u dijelu medija objavljene fotografije koje prikazuju djelomično nagu ženu snimljenu u jednom sakralnom objektu na području Dubrovnika, što je kod većeg dijela hrvatskih građana izazvalo osjećaj uznemirenosti zbog nepoštivanja njihovih vjerskih osjećaja, Policijska postaja Dubrovnik provela je kriminalističko istraživanje kojim je utvrđena prekršajna odgovornost autora i osobe koja se nalazi na spornim fotografijama”, priopćeno je iz PU dubrovačko-neretvanske.