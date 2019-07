POLICIJA RAZBIJESNILA BAJKERE KOJI SU PROSVJEDOVALI NA KRČKOM MOSTU: ‘Riješite lopovluk u Hrvatskoj za koju smo se borili’

Motocikliste koji su danas prosvjedovali zbog naplate mostarine na Krčkom mostu, dočekala je prometna policija i upućivala ih u jednu prometnu traku

Nekoliko desetaka motociklista s riječkog područja danas su prosvjedovali zbog naplate mostarine na Krčkom mostu, a svoj su prosvjed iskazali tako što su mostarinu plaćali u kovanicama, i to u lipama, te na taj način usporavali promet. Motociklisti su sličan prosvjed na Krčkom mostu organizirali i prije tri tjedna. Motocikliste iz Rijeke i Primorsko-goranske županije, članove Facebook grupe “BikeRice i BikeRi”, ovog puta je dočekala prometna policija i sve ih upućivala u jednu prometnu traku. Među prosvjednicima je bilo i vozača automobila koji su ih podržali plaćanjem kovanicama.

Policija je ovaj put nadmudrila ekipu na motorima koja mostarinu plaća u lipama i sve ih preusmjerila u isti prometni trak. To ih je silno razljutilo jer su na jednom mjestu stajali samo oni koji imaju riječku registraciju, a svi ostali su preko mosta mogli voziti normalno.

Na upit RTL-a, iz policije su javili da su regulirali promet u skladu sa svojim ovlastima, imajući za cilj što bolju protočnost, pišu Vijesti.hr.

Traže ukidanje naplate

Nakon pola sata, svi su bajkeri i drugi prosvjednici prešli Krčki most. Motociklisti okupljeni na facebook stranici “BikeRice i BikeRi” prosvjedovali su na Krčkom mostu i krajem lipnja. Promet je tada bio dodatno usporen, a s obzirom da je na otok Krk dolazilo mnogo turista, policija je morala regulirati promet. Bajkeri su i ovog puta istaknuli da se naplata mora ukinuti jer je Krčki most odavno otplaćen te da je to jedini most u Hrvatskoj s naplatom mostarine.

“Poručujemo da se riješe ove stvari, ove gluposti, ovaj lopovluk u ovoj lijepoj našoj Hrvatskoj za koju smo se borili”, poručuje za Vijesti.hr Kristijan Cuculić iz Matulja. „Mi samo želimo svoja prava maloga čovjeka, to znači: ako se ništa u ovoj Hrvatskoj ne plaća, drugi mostovi i tuneli, onda neka se ne plaća ni Krčki most koji je već preplaćen“, podsjeća Alen Blečić iz Rijeke. ”Poruka je to ministru Butkoviću da se nadamo da više nećemo morati ići na ovakav način na kupanje i da policija neće više raditi ovakvu gužvu i pomutnju i da nam neće ograničavati kretanje slobode jer to nigdje u zakonu ne piše“, kaže Anita iz Rijeke.