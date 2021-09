Krapinsko-zagorska policija potvrdila je da je u tijeku kriminalističko istraživanje nad Bernardom Jug, učiteljicom u Osnovnoj školi Mihovil Pavlek Miškina u Đelekovcu, javlja Dnevnik.hr.

Istraga je pokrenuta nakon što ju je policiji prijavila ravnateljica zabočkog Centra za socijalnu skrb Tanja Cujzek, a nakon što joj je uputila niz uznemirujućih poruka vezanih za slučaj odbijanja nošenja maske u školi u Krapinskim Toplicama.

Huškanje na društvenim mrežama

Jug i dalje ne prestaje huškati na svojim društvenim mrežama.

"Ako kao pripadnik če*nika silujete žene, i dalje možete biti policajac ili načelnik policije i ceriti se u lice tim ženama svakodnevno u Vukovaru, ali neprijateljski mediji i hrvatske feminjarske fu&e nikada neće pokrenuti nikakav medijski linč na vas. Nikada. Jer zlo se ne smije mrziti. Mrze samo dobro. To su oni. Prepoznajete ih ovih dana. Napadaju sve nas koji branimo ljudska prava i osnovne slobode. Idemo do kraja. Pokažite sve što jeste, nemojte se više skrivati. Sotone moraju biti lustrirane na svim nivoima i u svim područjima", napisala je na Facebooku.

Jug je optužila policiju da montira i podmeće te lažno optužuje nevine.

"Policija je sada dokazala da je spremna MONTIRATI I PODMETATI TE LAŽNO OPTUŽIVATI NEVINE. Isto su radili i Stepincu i mnogim drugim pravednicima. Narode, do kada mislite ovo dozvoljavati? Put znate", napisala je.

Divljački izvrijeđala žene

Kolegice i kolege Bernarde Jug sjećaju se i njezina političkog angažmana i ambicija. "Kolegicu Jug dugi niz godina pamtimo kao konfliktnu osobu koju je najbolje izbjegavati'', rekla je jedna njezina bivša kolegica.

Podsjećamo, Bernarda Jug jučer je u live videu na Facebooku divljački izvrijeđala žene, a obrušila se i na hrvatske medije.

"Ovo je sada vrijeme lustracije. Tek ćete sad vidjeti što stiže, jer je vrijeme da hrvatske flundre i fufe prestanu uništavati ovaj narod i ovu zemlju. Hrvatske fufe su ubile oko milijun malih Hrvata i Hrvatica. Te fufe sada bijesne na Bernardu Jug. One se nalaze u medijima, one se nalaze po školama, one su učiteljice, one su čistačice, one su tajnice, one su računovotkinje. One su nečije kvazisupruge, kvazimatere, a one su ustvari ubojice“, rekla je Jug.

"Sve te kurvetine koje se nisu digle zbog toga što su one ubile milijun malih Hrvata i Hrvatica i koje sada žele ubiti mene na različite načine koristeći Index, Jutarnji, Telegram, Večernji i ne znam koje sve još sotonizirane režimske medije u kojima rade ljudi koji su prodali dušu đavlu… Sve te takve sada, zašto se ne brinu za to što pišu o meni? Zato što se to mora desiti. Hrvatska lustraciju provela nije“, kaže dodajući da je ona „lakmus-papir“.

"Koliko vas doma ima sotonu za ženu? Koliko vas ima sotonu za djevojku? Koliko vas spava sa samim đavlom?", vikala je Jug jučer u videu.