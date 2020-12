POLICIJA PRIJAVILA VALENTIĆA I CIMERMANA JER SU VJEŽBALI U CRKVI: Zbog performansa im prijeti čak i zatvor

Don Damir Stojić u utorak se poslijepodne na svojoj Facebook stranici obratio svojim pratiteljima i vjernicima navodeći kako se dogodila gruba povreda svetog prostora

Policija je prijavila Marija Valentića i Šimuna Cimermana koji su, odluku Stožera da zatvori teretane, a crkve ostavi otvorenima, kritizirali tako što su ušli u crkvu sveta Mati Slobode na Jarunu i počeli vježbati. Snimku su potom objavili na Facebooku.

Prijavljeni su po člancima 6 i 14 Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, potvrđeno je Indexu iz zagrebačke policije.

Članak 6 podrazumijeva “naročito drsko i nepristojno vrijeđanje građana i narušavanje njihovog mira”, a članak 15 obuhvaća “vrijeđanje ili omalovažavanje moralnih osjećaja građana”.

Kazna za prvo djelo je od 50 do 350 njemačkih maraka (u Zakonu su kazne i dalje određene u njemačkim markama) ili zatvorska kazna od 30 dana, a za drugo 50 ili 200 njemačkih maraka ili 30 dana zatvora.

Don Damir Stojić u utorak poslijepodne na svojoj Facebook stranici obratio se svojim pratiteljima i vjernicima navodeći kako se dogodila gruba povreda svetog prostora.

VALENTIĆ O SUSRETU S DON STOJIĆEM: ‘Oprošteno mi je sve u duhu nadolazećih vremena’

Kritizirao ga pa se pomirili

“Kao župnik, svećenik, vjernik i čovjek dijelim vaše osjećaje i emocije koje ste mi prenijeli putem stotine poruka i mailova sinoć pa i danas, a to su ljutnja, razočaranje, uvreda, ali ponajviše žalost. Naime, u razdoblju od subote 28. do ponedjeljka 30. studenoga, dvojica muškaraca i jedan snimatelj bez naše su suglasnosti i znanja ušli kroz glavna vrata župne crkve. Inače, glavna su vrata crkve preko dana otvorena kako biste se vi, vjernici, mogli uvijek moliti pred Presvetim oltarskim sakramentom. Dotični su snimili video kako vježbaju u našoj kapelici, ispred svetohraništa gdje čuvamo Presveto Tijelo Kristovo. U završetku ovog video ratka iznose svrhu i cilj ove radnje, a to je protest što su fitness klubovi zatvoreni, a što crkve mogu primati do 25 vjernika”, napisao je tada Stojić.

NAKON BURNOG KOMENTARA ZBOG VJEŽBANJA U CRKVI, DON STOJIĆ SE NAŠAO S VALENTIĆEM: ‘Danas sam stekao novog prijatelja!’

Stojić i Valentić ubrzo su se ipak pomirili, a Valentić je tada rekao:

“Lijepo smo i ugodno porazgovarali. Zahvalan sam don Stojiću što je izdvojio svoje vrijeme da ljudski i u duhu kršćanstva porazgovaramo. Ukazao mi je na crkveno gledište našeg performansa o kojem nisam prije promislio, što mi je žao, i rekao mi je da shvaća da sam dobar čovjek te da u meni nema zle namjere. Oprošteno mi je sve u duhu nadolazećih vremena. Na kraju smo se na njegov prijedlog i fotografirali zajedno i sve je završilo u jednom prijateljskom tonu”, rekao je Mario.