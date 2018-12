OTKRIVENO ZAŠTO SU U VUKOVARU UHIĆENA DVOJICA MUŠKARACA: Policija objavila mučne detalje zločina iz 1991.

Rješavanje ratnih zločina jedan je od prioriteta s obzirom na njihovu težinu i značaj, ali prije svega osjećaj nepravde obitelji žrtava, poručuju iz MUP-a

Policijski službenici Radne skupine Ravnateljstva policije dovršili su, u koordinaciji sa Županijskim državnim odvjetništvom u Osijeku, kriminalističko istraživanje te podnijeli kaznenu prijavu protiv dvojice hrvatskih državljana starosti 63 i 64 godine zbog sumnje u počinjenje ratnih zločina protiv civilnog stanovništva na području vukovarskih četvrti Petrova Gora i Sajmište u rujnu 1991. godine, javljaju iz Ministarstva unutarnjih poslova.

Istražitelji sumnjaju da su dvojica muškaraca kao pripadnici srpskih paravojnih postrojbi, odnosno Teritorijalne obrane Petrova Gora, u rujnu 1991. godine sudjelovali u protupravnom zatvaranju i zlostavljanju civilnog stanovništva na području Petrove Gore te su danas predani pritvorskom nadzorniku.

“Sumnja se da je 63-godišnjak između 23. i 26. rujna u štabu srpske paravojne postrojbe TO Petrova Gora, koji se nalazio u tadašnjoj Ulici Svetozara Markovića 195 (Današnja Ulica SR Njemačke), kao pripadnik TO Petrova Gora, prilikom ispitivanja ranije zarobljenih civila, tada 59-godišnjeg Ivana Plećkovića zlostavljao gušenjem i zadavanjem ubodnih rana u predjelu grkljana te mu nanio tjelesne ozljede zbog kojih je trpio tešku patnju i bol. Nakon zlostavljanja 59-godišnjaka, osumnjičeni je zlostavljao drugog oštećenog, tada 30-godišnjaka, gaženjem nogama i udaranjem šakama, kao i gušenjem do gubitka svijesti, zbog čega je on također trpio tešku patnju i bol”, otkriva policija.

Civile zatvorio u podrum i zlostavljao ih

“Nadalje, sumnja se da je 64-godišnjak, 15. rujna 1991. godine, zajedno s drugim pripadnicima srpskih paravojnih postrojbi TO Petrova Gora, zarobio i odveo civile u podrum svoje kuće u Vukovaru, i to tada 46-godišnjeg oca i 22-godišnjeg sina, potom njihove susjede, također oca i sina tada 50-godišnjaka i 18-godišnjaka (Josipa i Zlatka Palahinjaka), kao i 54-godišnjaka Antuna Babića. Osumnjičeni je potom, zajedno s drugima, sudjelovao u zlostavljanju civila udarajući ih po cijelom tijelu palicama i električnim kabelima na kojima su dijelom bile ogoljene električne žice, koji su potom bili odvedeni u drugu kuću na području Vukovara gdje su također bili zatočeni i zlostavljani nekoliko dana”, opisuju iz MUP-a.

Ranije navedenog oca i sina, tada 46-godišnjaka i 22-godišnjaka, nakon nekoliko dana zlostavljanja osumnjičeni 64-godišnjak je odveo do Sajmišta kako bi iz jedne kuće iznijeli i sahranili mrtvo tijelo. Tom ih je prilikom prisilio da stanu uza zid te kuće i sa ciljem zastrašivanja ispalio više hitaca oko njihovih glava.

Protiv osumnjičenih je po dovršetku kriminalističkog istraživanja podnijeta kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu u Osijeku zbog postojanja osnova sumnje da su počinili kaznena djela ratnih zločina protiv civilnog stanovništva iz čl. 120. st. 1. Osnovnog krivičnog zakona RH, objavila je policija.