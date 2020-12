POLICIJA OTKRILA KAKO ĆE KONTROLIRATI PROVEDBU NOVIH MJERA: ‘Nećemo nasilno upadati u stanove, no odbijete li pokazati osobnu…’

Policijski načelnik rekao je i kako policija neće provjeravati situaciju u javnom prijevozu osim ako ne dođe do teškog kršenja mjera ili u slučaju da ih neka druga služba pozove

Policija je jutros na press konferenciji u Zagrebu pojasnila na koji način planira nadzirati provođenje najnovijih mjera protiv koronavirusa koje su u Hrvatskoj odnedavno na snazi. Davor Posilović, načelnik Sektora policije PU zagrebačke, istaknuo je kako policiji nisu dane nove ovlasti jer policijske ovlasti nisu uređenje Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

“Policija je i do sada poduzimala mjere kontrole mjera Stožera. Ovdje je riječ o proširenju kruga osoba koje će sada moći primjenjivati nadzor nad sigurnosnim mjerama. Dosad su to bili inspektori državnog inspektorata, a sada će to biti i drugi inspektori, odnosno policija. Ovlasti provjere istovjetnosti koji se tiču zadiranja u ljudska prava ima isključivo policija. Ako inspektori civilne zaštite ne mogu sami riješiti neki problem, oni mogu pozvati policiju”, pojasnio je Posilović.

Dodao je kako policija neće nasilno upadati stanove ako netko prijavi da mu susjed ima tulum s većim brojem ljudi:

“Mogućnosti nasilnog ulaska policije u stan, osim u iznimnim situacija bez naloga, nisu mogući. Nikakvog nasilnog upada ovdje neće biti. U provedbi svojih ovlasti, inspektori civilne zaštite imaju pravo zatražiti osobnu iskaznicu. U slučaju da osoba odbije pokazati osobnu iskaznicu, mogu zatražiti pomoć policije.”

Može se pokrenuti istraga

Objasnio je i u kojoj situaciji bi se mogla pokretati istraga:

“Ako ćemo citirati zakone, postoji odredba, mora se raditi o prijekoj potrebi da se radi o ugrožavanju zdravlja većeg broja osoba. U svakom slučaju će se dobro procjenjivati radi li se o takvoj situaciji i tek onda uz nalog suda eventualno ići u krim istraživanje. U pravilu se ne bi trebalo raditi o tome, teško je zamisliti takvu situaciju.”

KREĆE KAŽNJAVANJE NEODGOVORNIH GRAĐANA: Predstavljen paket mjera pomoći gospodarstvu; Imamo i nova pravila za prelazak granice

Upozorenje umjesto kazne

Posilović kaže i kako se neće uvijek ići u kažnjavanja, nekad će se izreći samo upozorenje:

“Ako na javnog površini netko nepravilno nosi masku ili ju ne nosi, možemo ga upozoriti. Ako se ogluši, onda je to drugo. Ne idete odmah s najtežom mjerom ako su okolnosti počinjenja blage. Sve okolnosti treba procjenjivati od slučaja do slučaja.”

Policijski načelnik rekao je i kako policija neće provjeravati situaciju u javnom prijevozu osim ako ne dođe do teškog kršenja mjera ili u slučaju da ih neka druga služba pozove.

Sabor dnevni red nije dopunio zakonom o kaznama

Hrvatski sabor nije u utorak svoj dnevni red dopunio izmjenama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti, kojima će se propisati kazne za nepridržavanje mjera zaštite od zaraze koronavirusom, a to će učiniti kad se steknu uvjeti, odnosno dovoljno zastupnika.

Trenutno nema dovoljnog broja zastupnika, vidim to po dvoranama, nećemo ga sad uvrstiti nego kad se steknu uvjeti, rekao je zastupnicima predsjednik Sabora Gordan Jandroković.

Mostov Nikola Grmoja prije toga je prosvjedovao zbog načina na koji se taj zakon stavlja na dnevni red. Tako ozbiljan zakon, koji zadire u prava naših građana, Vlada i njene službe su izradile preko vikenda, zakon je loše pripremljen, izjavio je Grmoja.

Novim planom rasprava za ovaj tjedan, predviđeno je da Sabor spomenuti zakon raspravi u srijedu, 2. prosinca.Sabor nije dnevni red dopunio zakonom o kaznama za kršenje mjera zaštite

Najnovije informacije o koronavirusu pratite ovdje.