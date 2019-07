POLICIJA OKREĆE GLAVU: Kvartovska banda maltretira sustanare – javno se drogiraju, dilaju, razbijaju, a pretukli su i oca desetero djece

Policija okreće glavu iako je ispred samoga ulaza prije godinu dana, na samo 20 metara od tada četverogodišnjeg dječaka, vatrenim oružjem ubijena osoba

U solinskom kvartu Japirko, u zgradi broj 35 koja se nalazi u Ulici kralja Petra Krešimira IV., stanari već godinu i pol dana trpe teror nekolicine mladića. Oni se u njihovom haustoru drogiraju pred očima djece i drugih stanara, dilaju, maltretiraju stanare, oštećuju inventar zgrade pale portafone i poštanske sandučiće, razbijaju nadzorne kamere, lome ulazna vrata… Priču o stanarima i njihovom problemu s mladićima donosi Slobodna Dalmacija nakon što su im se sami stanari javili.

Riječ je o zgradi od pet katova u vlasništvu Grada Splita. U zgradi stanuju ljudi koji su kao socijalni slučajevi dobili stanove na korištenje pa je ekipa Slobodne Dalmacije ondje otišla kako bi razgovarala s par preplašenih stanara. Zatekli su dvojicu radnika kako mijenjaju razbijenu nadzornu kameru na ulazu u zgradu. Svi stanari odreda željeli su ostati anonimni jer se, kažu, boje osvete s obzirom na to da neki od njih imaju djecu, a većina ih je starijih i bolesnih, no uglas napominju kako im je više dosta terora i kako je kap koja je prelila čašu napad na jednog od stanara, oca desetero djece, kojeg je nekoliko mladića prije par dana napalo i pretuklo.

Nitko ništa ne poduzima, a stanare su napali nekoliko puta

“Mi samo želimo da netko nešto poduzme jer ne želimo da naša djeca postanu njihove žrtve. Svima smo pisali, i policiji i gradonačelniku Splita i gradskoj upravi Splita i gradonačelniku Solina i Centru za socijalnu skrb, svima… No, nitko ništa ne poduzima”, rekli su očajni stanari novinarima Slobodne Dalmacije.

Stanari tvrde da se posljednji napad dogodio nedavno, nakon što je otac vodio jednu od svojih djevojčica na predstavu te je u jednom parkiranom Ecsortu, koji je u blizini zgrade već više od godinu dana, vidio mladiće kako nesmetano puše marihuanu i provociraju stanare u prolazu. Kad ih je mobitelOM htio snimiti, počela je verbalna prepirka i prijetnje te je taj stanar u nemoći udario nogom u retrovizor pokušavajući tako otjerati “klince”.

Poslije toga je navodni vlasnik vozila izašao ispred čovjeka i udario ga dva puta šakom u glavu nakon čega je on pao na pod. Potom se nastavila verbalna prepirka u koju su se uključili i ostali mladići, koji su ga nekoliko puta udarili šakama i nogama po tijelu. Policija je došla 15 minuta nakon napada i odvezla nesretnog čovjeka u bolnicu gdje su mu utvrđene lakše tjelesne ozljede, hematomi i ogrebotine po licu, očima i tijelu. I dan prije je policija bila u zgradi, došla je na poziv susjeda. Razlog je taj što je ispred zgrade bio parkiran automobil s mladićima koji su javno pušili marihuanu. Dok je policija došla, ekipa je pobjegla.

Međutim, napadnuti čovjek nažalost nije jedini. Prema onome što su stanari ispričali Slobodnoj Dalmaciji, nedavno je još jedan čovjek “popio” batine od dotičnih mladića. Prije koju godinu jedan susjed je upozorio mladiće da pred vratima njegova stana ne konzumiraju drogu pa su i njega pretukli. Nakon tog napada policija je reagirala, napravila premetačinu jednog stana u kojem su pronašli drogu i ukradene stvari te je jedna osoba bila privedena. Situacija se tada malo primirila, no mir je trajao niti dva mjeseca kada je opet počela tortura. Zgrada već dvije godine nema predstavnika stanara jer stanar koji je do tada obavljao tu dužnost nije više želio to raditi s obzirom na zlostavljanja navedene kvartovske bande koja mu je, svaki put kad bi ih upozorio na ponašanje ili pozvao policiju, na zidu u zgradi pisala uvredljive poruke.

Policija potvrđuje da se ondje mladići drogiraju i razbijaju

Policija okreće glavu iako je ispred samoga ulaza prije godinu dana, na samo 20 metara od tada četverogodišnjeg dječaka, vatrenim oružjem ubijena osoba. “Bojimo se, neki piju lijekove za smirenje kako bi mogli normalno funkcionirati, situacija je krajnje ozbiljna i vrijeme je da nas netko zaštiti i reagira”, govore preplašeni stanari. Dodaju kako ti mladići misle, a to su im nekoliko puta i rekli, da im nitko ništa ne može jer se radi o tzv. “socijalnoj zgradi” i da stanari nemaju nikakva prava te da moraju šutjeti da ne “izgube stanove”.

Priče stanara potvrđuju snimke nadzorne kamere kao i fotografije koje su ustupili Slobodnoj. Na fotografijama se vidi spaljena nadzorna kamera, a na snimkama kako pet, šest mladića, uglavnom u kapuljačama, primjerice, pale portafon upaljačem, nogama tuku u ulazna vrata, kišobran zabijaju u portafon ili sjede u stubištu zgrade i drogiraju se. Najšokantija je snimka zabilježena 4. svibnja ove godine u 21.33 sati, na kojoj pet mladića “golih” glava bez ikakva ustezanja i straha od kamere na mobitel jednog od njih raspoređuje nekoliko linija, najvjerojatnije, kokaina koji su onda šmrkali.

Splitska policija je Slobodnoj Dalmaciji odgovorila da su 22. svibnja 2019. u 16.35 sati zaprimili dojavu o narušavanju javnog reda i mira u Ulici Petra Krešimira IV. u Solinu. Protiv 24-godišnjaka i 20-godišnjaka podnesen je Optužni prijedlog zbog prekršaja protiv javnog reda i mira, te im je izrečena mjera opreza zabrane posjećivanja prostora oko stambene zgrade na spomenutoj lokaciji.

Napominju kako je “zbog uočenih negativnih ponašanja od početka 2018. godine do danas na navedenoj lokaciji”, odnosno unutar i oko stambene zgrade na adresi Petra Krešimira IV. u Solinu evidentirano pet oštećenja (vrata, stakla, nadzorna kamera), jedno ispisivanje grafita neprimjerena sadržaja, jedno narušavanje javnog reda i mira i pokušaj ubojstva – oštećeni je preminuo nekoliko mjeseci od događaja. – Policijski službenici pojačano opserviraju navedenu lokaciju. Kriminalistička istraživanja navedenih događaja narušavanja javnog reda i mira i pokušaja ubojstva su dovršena, a protiv osumnjičenika su podnesene odgovarajuće prijave, dok su u tijeku kriminalistička istraživanja događaja oštećenja tuđe stvari, kažu iz policije.

Kažu da pojačanim postupanjem i opservacijom užeg i šireg područja spomenute adrese, policijski službenici su od početka ove godine zahvatili prekršaje iz Zakona o suzbijanju zlouporabe droga, te su protiv ukupno četiri osobe (od kojih su dvije maloljetne) podnijeli optužne prijedloge, radilo se o zatečenim osoba s manjim količinama droge (u tri slučaja marihuana, u jednom slučaju kokain). S pojačanim aktivnostima policijskih službenika nastavlja se i dalje, navode u splitskoj policiji.

