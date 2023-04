U četvrtak u Zagrebu na kolniku Ulice Hrvatske bratske zajednice (zapadni kolnik) održat će se 'ceremonijalni start' vezano za 'WRC CROATIA RALLY 2023'. Zagrebačka policija priopćila je kako je od 12 sati do ponoći za potrebe ceremonijalnog starta (prostor ispred zgrade „NSK-a“), planirano zatvaranje prometa zapadnog kolnika Ulice Hrvatske bratske zajednice od raskrižja s Ulicom grada Vukovara do raskrižja sa Slavonskom avenijom te će se uspostaviti privremena regulacija prometa.

Nastavno na navedeno, alternativni pravci na kojima neće biti ograničenja u prometu su:

Ulica Grada Vukovara - Savska,

Ulica Grada Vukovara - Držićeva avenija,

Avenija Dubrovnik - Most mladosti - Držićeva avenija,

Avenija Dubrovnik - Jadranski most - Selska cesta - Ilica

Slavonska avenija - Zagrebačka avenija - Ljubljanska avenija

Avenija Dubrovnik od rotora Remetinec do rotora Zapruđe

Osim toga, skreće se pozornost da se predmetne utrke održavaju na:

području Grada Samobora (obilazni pravci okolnim prometnicama);

U četvrtak u mjestu Okić Podokićki;

U petak na relaciji Mali Lipovec - Grdanjci i Stojdraga - Hartje,

te na području Grada Jastrebarskog (obilazni pravci okolnim prometnicama);

U petak na relaciji Krašić (Zagrebačka županija - Vrškovac (Karlovačka županija);

U subotu na relaciji Kostanjevac (Zagrebačka županija - Petruš Vrh (Karlovačka županija).