Organizatori procjenjuju da se na prosvjedu na splitskoj rivi okupilo 70 tisuća ljudi.

Nakon jučer održanog prosvjeda protiv ratifikacije Istanbulske konvencije u Splitu, očekuje se službena objava policije o broju ljudi koji su na taj prosvjed došli. Naime, organizatori su jučer priopćili da se na prosvjedu u Splitu okupilo čak 70.000 ljudi.

NOVO, 09:45 – Upitan o povicima ‘Za dom spremni’, načelnik policije kaže:

‘To je moguće iskakanje, ali nije ideja organizatora. Sve je rađeno onako kako smo dogovorili, a ovo su pojedinačni incidenti. Ako pronađemo elemente prekršaja, mi ćemo nastaviti sa svojim istraživanjem. Jučer policija nije pronašla segmente za kazneno gonjenje.’



09:42 – Prosvjed je osiguravalo nekoliko prstenova policijskog osiguranja.

‘Bez policije nijedan organizator ne može postići efekt da dođe 20-ak autobusa, da se ljudi pod nadzorom dovedu do grada. To nisu ljudi na Rivi nego u funkciji organizacije sigurnosti’, rečeno je na presici u policiji.

09:38 – Policija održava konferenciju za medije.

‘Sinoć nismo izlazili s brojkama kako bismo prikupili materijale koji će nam pomoći da dođemo broja koji bi bio realan. Prikupili smo slike i snimke, a i procjenom kvadrature na Rivi, došli smo do okvirnih podataka i statistika koje želimo danas istaknuti. Oko 18 sati ocjenjujemo da je bilo oko 15.000 ljudi na prosvjedu i užem skupu prosvjeda. Možda je skup u jednom trenutku i rastao do 19 sati, neka je broj bio i 18.000, ali ocjenjujemo da je okvirna brojka oko 15.000 ljudi. To je okupljanje koje je imalo svoju dinamiku pa se brojka kretala i varirala, ali ocjenjujemo da je ovo brojka o kojoj možemo govoriti. Želim istaknuti da je policija bila u funkciji zaštite osobe i imovine i odlično smo surađivali i s organizatorima i s ljudima iz gradskih službi’, rekao je načelnik uprave splitske policije i dodao da je prosvjed bio miran i da su svi sigurno otišli s njega.

Na skupu građanske inicijative “Hrvatska protiv Istanbulske konvencije” se tražilo da se odustane od ratificiranja te konvencije. Organizatori procjenjuju da se na njemu okupilo 70 tisuća ljudi. Okupljeni su prije početka skupa i na njegovu početku pjevali domoljubne pjesme “Zovi, samo zovi” i uzvikivali “U boj, u boj”, “Izdaja, izdaja” i “Hoćemo izbore”. Među mnogim natpisima koje su nosili bio je i “Andrej Plenković za Pupovca suho zlato za državu i narod živo blato”, portret Andreja Plenkovića s natpisom “Izdaja”,”Nećemo Istanbulsku konvenciju u Hrvatskoj”, “Zaštitite obitelj” ,”Isus Krist više od IK” i drugi. Među okupljenima su bili saborski zastupnici Miro Bulj, Hrvoje Zekanović i Željko Glasnović, pjevač Marko Perković Thompson, predsjednica udruge “U ime obitelji” Željka Markić i predsjednik udruge Vigilare Vice Batarelo.

Facebook stranica ST dron objavila je jučer nekoliko fotografija prosvjeda snimljenih dronom, a je li na skupu bilo 70.000 ljudi procijenite sami.

Podsjetimo, prije nekoliko tjedana je prosvjed protiv ratifikacije Istanbulske konvencije održan i u Zagrebu, nakon kojeg su organizatori rekli da se tamo okupilo 50-70 tisuća ljudi. Naposljetku se pokazalo da ti podaci nisu bili točni. Naime, policija je objavila službene podatke o pet tisuća okupljenih. Kasnije je na jednom YouTube kanalu prekinuta svađa onih koji su prebrojavali prosvjednike protiv Istanbulske konvencije i objavljeno je da je ondje bilo 8032 ljudi.

