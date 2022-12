USKOK je nakon provedene istrage pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv sedmorice hrvatskih državljana zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja te pokušaja teškog ubojstva, poticanja na teško ubojstvo, nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, sve u sastavu zločinačkog udruženja, te teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti i nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

Optužnicom se I. i III. okrivljeni terete da su, u razdoblju od ožujka 2020. do 22. prosinca 2021. na području Zagreba i Zagrebačke županije, povezali u zajedničko djelovanje IV. do VII. okrivljenog i druge zasad nepoznate osobe u nakani odmazde prema dvije muške osobe za fizičke napade i ponižavanje za vrijeme dok se III. okrivljeni nalazio u istražnom zatvoru. Nakon što su dogovorili da će postavljanjem eksplozivne naprave ispred stana obitelji jedne od te dvije osobe lišiti života njegovu izvanbračnu suprugu i njihovo dvoje malodobne djece, I. i III. okrivljeni su angažirali IV. okrivljenog da izvrši taj napad.

Od IV. okrivljenog su zatražili da potvrdi i točan identitet te nadzire kretanje članova obitelji druge osobe. Za utvrđivanje točnog identiteta navedenih osoba, nadzora njihovog kretanja, kao i utvrđivanja točnog mjesta stanovanja i vremena boravka članova obitelji u stanu, IV. okrivljeni je angažirao VI. i VII. okrivljenog i druge zasad nepoznate osobe, dok je I. okrivljeni zatražio od V. okrivljenog da osigura eksplozivne tvari koje će biti upotrijebljene u napadima.

Šifru ulaznih vrata stambene zgrade u kojoj živi navedena obitelj pribavio je III. okrivljeni, dok je V. okrivljeni na traženje I. okrivljenog nabavio pet kilograma vojnog eksploziva.

Radi potvrđivanja identiteta žrtve, IV. okrivljeni se najprije susreo s izvanbračnom suprugom osobe kojoj su se htjeli osvetiti. Zatim je s VI. i VII. okrivljenim i još jednom nepoznatom osobom, koristeći se vozilom koje je prethodno prema uputama IV. okrivljenog nabavio VIII. okrivljeni, u dva navrata dolazio na njihovu adresu. Koristeći se šifrom ulaznih vrata ulazili su u stambenu zgradu radi utvrđivanja točnog mjesta stanovanja te zvonili na portafon.

Nakon toga je IV. okrivljeni s ciljem da prema traženjima i uputama I. i III. okrivljenog usmrti navedene osobe te pristajući da istovremeno zbog količine i razorne moći eksplozivnog sredstva izazove opasnost za živote i imovinu drugih osoba koje su se nalazile u stambenoj zgradi, došao do zgrade i ispred ulaznih vrata stana obitelji osobe kojoj su se htjeli osvetiti postavio ruksak s najmanje 500 grama vojnog eksploziva koji je aktivirao sporogorećim štapinom. Uslijed eksplozije došlo je do opsežnih oštećenja tog stana, a izvanbračna supruga osobe kojoj su se željeli osvetiti zadobila je tjelesnu ozljedu. Do težih posljedica po nju i njezinu djecu nije došlo jer se udaljila od ulaznih vrata stana nakon što je čula zvuk sagorijevanja štapina ispred ulaznih vrata stana. U eksploziji je oštećeno i devet stanova na istom katu zgrade, dok su hodnici, prozori i vrata dizala u zgradi oštećena od prvog do šestog kata, čime je prouzročena materijalna šteta od najmanje 1.114.360,72 kuna.

Nerješeni račini s drogom

Potom se I. okrivljeni, sukladno ranijem dogovoru s III. okrivljenim, u cilju pripreme napada na članove obitelji druge osobe kojem su se željeli osvetiti, susreo s IV. okrivljenim i zatražio ga da obiđe jednu ulicu u Zagrebu radi utvrđenja točne adrese na kojoj stanuje obitelj te osobe. Najprije je IV. okrivljeni sam obišao tu ulicu, a onda i zajedno s VII. okrivljenim, ali do napada nije došlo jer je IV. okrivljeni istog dana uhićen.

Nadalje, u razdoblju od travnja 2020. do 22. listopada 2021., I. i II. okrivljeni su dogovorili da će radi odmazde prema još jednoj muškoj osobi zbog neriješenih odnosa i konflikata s II. okrivljenim, povezanih s ilegalnom trgovinom drogom, tu osobu lišiti života. U cilju realizacije tog plana u zajedničko djelovanje povezali su V. okrivljenim i još jednu osobu koju je II. okrivljeni, sukladno dogovoru s I. okrivljenim, angažirao da za 15.000 eura usmrti osobu s kojom je u konfliktu, dok je I. okrivljeni zatražio od V. okrivljenog da osigura oružje za taj napad.

Sukladno dogovoru, I. i II. okrivljenog su u cilju utvrđivanja kretanja i životnih navika osobe koju su namjeravali lišiti života, mjesta njezinog boravka za vrijeme dok se nalazi u Hrvatskoj i osobnog automobila kojim se koristi, kontinuirano obilazili adresu njezinog stanovanja u Zagrebu. Osim toga su utvrdili i točnu lokaciju vikendice u kojoj ljetuje s obitelji. Nakon što je II. okrivljeni osobi angažiranoj za usmrćenje predao dio novca i 50 grama kokaina vrijednog 2.000 eura, I. okrivljeni je na dječjem igralištu u blizini jednog trgovačkog centra u Zagrebu ostavio revolver koji je ta osoba po uputama II. okrivljenog istog dana i preuzela.

Međutim, do napada nije došlo jer je tog hrvatskog državljanina angažirana osoba prethodno obavijestila da ju je II. okrivljeni angažirao da ga liši života, zbog čega je ovaj odmah napustio Hrvatsku. Potom je II. okrivljeni od te osobe tražio da vrati revolver, što je ona i učinila te ga je naknadno obavijestila o povratku žrtve u Hrvatsku nakon čega je I. okrivljeni u dogovoru s II. okriuvljenim od V. okrivljenog pribavio revolver koji je V. okrivljeni, sukladno uputama I. okrivljenog, na parkiralištu trgovačkog centra predao osobi angažiranoj za usmrćenje. Ta osoba je ponovo izvijestila II. okrivljenog da je obišla adresu stanovanja žrtve, ali da nije mogla izvršiti napad jer se žrtva ne nalazi u Zagrebu.

Također se V. okrivljenom stavlja na teret da je u nekretninama na području Starog i Novog Čiča te Žažine neovlašteno držao vojnu strojnicu sa spremnikom i redenikom, vojnu automatsku pušku s pripadajućim spremnikom, metalne okvire, redenike i udarnu iglu za mitraljez, tromblonski nastavak, detonatorsku kapislu, spremnike za automatsku pušku i streljivo.