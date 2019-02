POLICIJA NASTAVLJA ISTRAGU O NASILJU U SPLITU, UČENICI ČEKAJU NOVU ‘CIPU’: ‘Razbile su se ka pasi! Bit će spektakl danas’

Neke su učenice otkrile da je prilikom jedne tučnjave jedna od sudionica izgubila dva zuba, dok druga ima šljivu na oku.

Splitska je policija u srijedu nastavila istragu slučaja tučnjave dviju srednjoškolki u Splitu, koju je promatrala velika skupina učenika, navijala i mobitelom snimala, te snimku proširila na društvenim mrežama, a predsjednik Vijeća za Program prevencije kriminaliteta na području Splita, pozvao je mlade da odbace nasilje.

SUTKINJA ZA MLADEŽ O SNIMCI BRUTALNE TUČNJAVE SREDNJOŠKOLKI: ‘U školama bi trebalo zabraniti mobitele’; ANKETA!

Maloljetnice privedene u policiju

Tučnjava dviju maloljetnih djevojaka od 16 i 17 godina dogodila se u ponedjeljak oko 13 sati u Ličkoj ulici, blizu sjedišta splitsko-dalmatinske Policijske uprave. Maloljetnice su kasnije u pratnji roditelja privedene u policiju. Policija je podnijela Prekršajnom sudu optužni prijedlog protiv dviju maloljetnica (16 i 17) zbog kršenja javnog reda i mira, a u slučaj je uključen i Centar za socijalnu skrb. Kako se neslužbeno doznaje u policiji, iako u ponedjeljak nakon tučnjave nijedna maloljetnica nije zatražila liječničku pomoć, jučer je jedna od njih ipak potražila savjet liječnika zbog tegoba koje je osjećala nakon fizičkog obračuna.

Navodno je djevojka imala glavobolje, mučninu i opću slabost, no liječnici nisu službeno utvrdili laku ni tešku tjelesnu ozljedu. Komentirajući za Hinu slučaj nasilja među splitskim srednjoškolcima predsjednik gradskog Vijeća za provedbu Programa prevencije kriminaliteta, Ante Jukić, podsjetio je da je jedna od bitnih zadaća Vijeća partnerstvo u prevenciji i suzbijanju nasilja na javnim mjestima, u obitelji, među djecom i mladima te zloporabe droge. Dosadašnje aktivnosti Vijeća u suradnji sa stručnim službama grada Splita, kaže Jukić, potvrđuju rad i brigu za djecu i mlade te rad s roditeljima.

BRUTALAN VIDEO IZ SPLITA ZGROZIO HRVATSKU JAVNOST: Dvije djevojčice se krvnički mlate na ulici, a 150 okupljenih učenika navija

‘Djeca trebaju pomoć zajednice’

Ističe rad i podršku ravnatelja obrazovnih ustanova i stručnog osoblja, nastavnog osoblja te velikog broja institucija koji u gradu Splitu rade na prevenciji nasilja i rizičnog ponašanja mladih. Podsjetio je da je na početku ove školske godine održan sastanak predstavnika svih splitskih Osnovnih škola, uz nazočnost gradonačelnika i zamjenice gradonačelnika, s predstavnicima policije na temu sigurnosti i provođenja preventivnih programa u školama.

“Događaj koji je u javnost izišao putem videozapisa koji prikazuje nasilje među mladima u gradu Splitu, je iznimno tužan događaj i prikazano nasilje među mladima zaslužuje javnu osudu svih članova Vijeća, te poziv mladima da odbace svako nasilje kao način rješavanja problema. Žrtve su svi mladi ljudi sudionici sukoba. Grad Split nije posebnost i mladi ljudi nisu skloniji nasilju nego negdje drugdje. Nasilje među mladima i na štetu mladih nije obilježje grada Splita jer veliki broj djece i mladih ovaj grad čine boljim ljepšim i pametnijim”, izjavio je Jukić. Dodaje kako su djeca žrtve nasilja i kada ga čine, i oni trebaju pomoć zajednice, zbog čega pozivaju na zajedničku odgovornost roditelja, obitelji, obrazovnog i stručnog osoblja, institucija i pojedinaca koji rade sa mladima.

Stara grupa na Instagramu ugašena, već otvorena nova

A nakon što je jučer Hrvatsku javnost zgrozila snimka tučnjave objavljena na društvenim mrežama, Instagram stranica sa šest tisuća pratitelja, na kojoj su se objavljivale te snimke, je ugašena. Unatoč zgražanju javnosti i policijskoj istrazi, čini se da tinejdžeri ne prestaju s planiranjem tučnjava pa u već otvorenoj novoj grupi na Instagramu pozivaju druge školarce da im šalju snimke tučnjava u privatne poruke. U tu se grupu može učlaniti onaj kojeg ostali članovi na Instagramu prihvate. Prema insajderskim izvještajima Slobodne Dalmacije, u srednjoškolci uvelike raspravljaju o ‘cipama’ i potencijalnim tučnjavama koje će uslijediti. O tome se razgovara oko škole, na klupicama, u kafićima, a usput se gledaju već objavljene snimke.

‘Jedna djevojka izgubila dva zuba, druga zaradila šljivu na oku’

‘Ljubica zna držat šaku’, rekao je jedan učenik. ‘Ma, to triba zatvorit odma’, kaže drugi. ‘Priča se da će je poslat u dom. Šta su oni iz tvog razreda rekli? Oće bit cipe? Razbile su se ka pasi, ka pasi! Ali, mila majka je ovo… Š’a su ona dva radila malon Jošku na igralištu. Bi’ će spektakl cipa danas’, pričaju učenici ispred Ekonomsko-birotehničke škole u Splitu. Moglo se čuti i kako je jedna od zakazanih tučnjava prebačena za kasniji termin jer policija sve istražuje, pa je kod nekih sudionika već i došla.

Dok neki sa zanimanjem gledaju snimke i jedva čekaju nazočiti sljedećoj tučnjavi, drugi ipak smatraju da to baš i nije normalno, no kažu da će ipak gledati, iako sami nemaju ništa s time i neće se oni tući. Neke su učenice otkrile da je prilikom jedne tučnjave jedna od sudionica izgubila dva zuba, dok druga ima šljivu na oku. Policija je navodno nadzirala školu tijekom jutra, no ne zna se hoće li doći i spriječiti iduću najavljenu tučnjavu, piše Slobodna Dalmacija.

PRIVEDENA I DRUGA SUDIONICA TUČNJAVE KOJA JE ZGROZILA HRVATSKU: Evo kakve kazne prijete agresivnim srednjoškolkama