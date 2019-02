NAKON FILMSKE POTJERE UHIĆEN TIP KOJI JE RAZBIJAO NA JORDANOVCU: Divljaka našli skrivenog u bračnom krevetu

Jučer je uhićen 27-godišnjak koji se dovodi u vezu s dramom u bolnici Jordanovac prije mjesec dana

Mjesec dana nakon drame u bolnici Jordanovac, 25. siječnja 2019. godine, kada je obitelj jednog preminulog pacijenta napala liječnike i medicinsko osoblje te demolirala bolnički inventar, jučer je uhićen 27-godišnjak koji se dovodi u vezu s tim događajem, izvijestila je PU zagrebačka.

Naime, policijski službenici Policijske uprave zagrebačke zajedno s policijskim službenicima Mobilne jedinice prometne policije Ravnateljstva policije, intenzivno su tragali za osumnjičenim. Na raskrižju Slavonske avenije i Čulinečke ceste uočili su osobni automobil marke Ford zagrebačkih registarskih oznaka, s kojim su se mimoišli, a koji se kretao velikom brzinom. Pri mimoilaženju policijski su službenici u tom automobilu zamijetili dvije muške osobe od kojih je jedan od njih sličio osumnjičenom.

Policijska potjera za osumnjičenima

Temeljem sumnje da bi to upravo mogao biti osumnjičeni, policijski su službenici krenuli za njima dajući svjetlosne i zvučne signale. Njih dvojica se na to s vozilom nisu zaustavila, već su počeli bježati velikom brzinom pa je za navedenim osobnim automobilom započeta potjera. Navedenim osobnim vozilom, u kojem su se nalazile dvije muške osobe, u svojoj su se jurnjavi dovezli do adrese III. Struge gdje su zaustavili vozilo i dali se u bijeg.

Policijski službenici osigurali su prostor za koji su sumnjali da bi mogao biti prostor gdje bi se oni mogli sakriti, te su tom prilikom prvo u jednoj kući pronašli starijeg 28-godišnjeg muškarca, a odmah potom i mlađeg koji se dovodi u svezu s događajem u bolnici na Jordanovcu. Njega su pronašli u drugoj kući kako se skriva u unutrašnjosti bračnog kreveta. Nakon što mu je izdana zapovijed da izađe, uz uporabu sredstava prisile, odnosno preventivno uporabljena sredstava za vezivanje i to zbog opasnosti od daljnjeg bijega, doveden je u službene prostorije.

Višestruki počinitelj kaznenih djela

Osumnjičenom je ujedno i pružena liječnička pomoć prilikom čega je utvrđeno da nije ozlijeđen. S obzirom da se radi o višestrukom počinitelju kaznenih djela za kojim je raspisan veći broj potraga, predan je u zatvor. Stariji počinitelj prometni je recidivist, a s obzirom da se nije zaustavio na znak i zapovijed policijskih službenika te da je upravljao vozilom prije stjecanja prava na upravljanje, prepraćen je na Prekršajni sud u Zagrebu, koji mu je odredio zadržavanje.