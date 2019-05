“Ma ne da je pretjerano, nego… Ove stvari, 60 dana zatvora, a gdje će čovjek zaraditi 15 tisuća kuna u 60 dana? Pa ići će u zatvor, što će”, komentirao je jedan vozač

Vozači u Hrvatskoj bit morat će početi opreznije voziti i paziti da ne čine prometne prekršaje, ukoliko ne žele odvajati za kazne ili ležati u zatvoru. Blicanje, vožnja u koloni ili izbjegavanje patrola više neće spasiti vozače od kazni.

Sada su po cijeloj zemlji na rasvjetnim stpovima postavljene kamere, a one koje ti uređaji snime u prekršaju trebaju se pripremiti za prilično visoke kazne.

Neki vozači već su ih svjesni, no brojni drugi nisu ih još primijetili jer su postavljene prilično visoko. Radi se o kamerama na zadarskom području.

“Znam u Pakoštanima da ima jedna, a za ostale nisam siguran, u Sukošanu, možda”, rekao je za RTL Zoran iz Osijeka.

Policijska tajna

Kamere su na magistralnoj cesti od Zadra do Draga na svakih pet do šest kilometara. Na širem zadarskom području raspoređeno je ukupno 12 kućišta, no u njima je tek pet kamera koje policija premješta. Očekivano, gdje ih ima, a gdje nema, policijska je tajna.

Policijske kamere s visokom rezolucijom osim prekoračenja brzine, bilježe i vožnju bez pojasa, mobitel u rukama, ali i to je li automobil registriran ili potencijalno ukraden.

Neki bi mogli završiti u zatvoru

Vozači će kazne dobivati u roku od 72 sata. Oni koji su prekoračili brzinu za 50 kilometara više od dopuštene dobit će tri kaznena boda, ali i novčanu kaznu od 5 do 15 tisuća kuna ili do 60 dana zatvora, javlja RTL.

“Tako i treba. Treba postaviti one kamere. Na svakih deset metara bih ih ja postavio. Oni što voze brzo, neka plaćaju”, kazao je Danijel Fuzul iz Bibinja.

“Ma ne da je pretjerano, nego… Ove stvari, 60 dana zatvora, a gdje će čovjek zaraditi 15 tisuća kuna u 60 dana? Pa ići će u zatvor, što će”, komentirao je drugi Zadranin.