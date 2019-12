POLICIJA JE UPRAVO POSLALA PRIOPĆENJE, PRIJETE ŠTRAJKOM: Objavili su svoje plaće, traže da ministar održi obećanje

Sindikat policijskih službenika: ‘Definitivno nismo zadovoljni postignutim sporazumima i Vašim dogovorima s tri sindikata o mizernom povećanju plaća, kako srednjoj stručnoj spremi tako i višoj i visokoj, koje će trajati više od godinu dana i ovo je čisto kupovanje socijalnog mira u predizborno razdoblje’

Sindikat policijskih službenika poslao je premijeru Andreju Plenkoviću i ministru unutarnjih poslova Davoru Božinoviću dopis u kojemu najavljuju prosvjed i štrajk policijskih službenika zbog nezadovoljstva postignutim pregovorima. Također tvrde da nije bilo razgovora s ovim Sindikatom, iako su postojale najave da će se razgovori odvijati sa svim sindikatima.

“Unatoč tome što ste u medijima izjavili da ćete razgovarati sa svim policijskim sindikatima i da je to u obvezi ministra Božinovića, razgovor s ovim Sindikatom, koji je četvrti sindikat po broju članova od devet sindikata koji djeluju u MUP-u, nije se dogodio pa tako nismo niti imali priliku dati svoje mišljenje i prijedloge vezane za poboljšanje kako onih materijalnih prava koji se tiču najnižih plaća u državnoj službi tako i drugih prava kao što su kaznenopravna zaštita policijskih službenika i zaštita policijskih službenika od lažnih anonimnih prijava.

Dogovori koji su sklopljeni s Vama i to Dodatak II. Kolektivnog ugovora o državnim službenicima namještenicima i Sporazum o uvođenju dodatka osnovnoj plaći policijskih službenika isključivo je dogovor sa samo tri sindikata i to: SPH, NSD MUP-a i SDLSN RH-a. Napomenut ćemo da su oni postignuti i na nezakonit način obzirom da je sukladno čl. 9. st. 6. Zakona o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata postojala određena dužnost i obveza Pregovaračkog odbora sindikata za kolektivno pregovaranje koja nije provedena.

Nisu zadovoljni plaćama

Postignutim pregovorima definitivno nismo zadovoljni, a vjerujemo i velika većina policijskih službenika, iz jednostavnog razloga jer plaća najniže plaćenog policijskog službenika niti za godinu dana tj. na plaći za siječanj 2021. godine neće iznositi ministrovih obećanih 5.000,00 kuna već za državu sramotnih 4.880,41 kuna, a sada iznosi 4.407,72 kuna što znači da ste ovim dogovorima povećali u godinu dana plaću policajcu svega 472,69 kuna i to zahvaljujući još činjenici da je stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak kojim se osnovni osobni odbitak povećava s 3.800 kuna na 4.000 kuna.

Ne trebamo Vam niti napominjati da je najniže plaćeni policijski službenik zapravo policijski službenik – vježbenik koji 6 mjeseci prima još 15% manju plaću, a isto tako treba tih 6 mjeseci živjeti i prehraniti svoju obitelj. U prilogu Vam dostavljamo rezultat vaših pregovora uz pitanje kako mislite da taj policijski službenik preživi mjesec u sredini daleko od obitelji i kuće u koju ste ga, Vi ministre, poslali rješenjem uz činjenicu da prvih par mjeseci koji se ‘otegnu’ do pola godine i više čeka odluku o priznavanju prava na putni trošak i putuje o svom trošku. Ne znam jeste li svjesni te činjenice, kao i činjenice da policajci čim počnu raditi uzimaju kredite i pozajmice u sindikatima kako bi preživjeli dok se Vaš pomoćnik Ante Delipetar sjeti potpisati im rješenje o pravu na troškove prijevoza za dolazak na posao i odlazak s posla.

Želimo naglasiti da su najniže plaćeni policijski službenici upravo oni koji neposredno primjenjuju policijske ovlasti na terenu i kojima je svakodnevno ugrožen život i zdravlje, osobito u današnje vrijeme migrantske krize, i da smo tražili od Vas povećanje koeficijenta s detaljnom analizom, na način da najniže plaćeni policijski službenik dobije najveće povećanje, a najviše plaćeni policijski službenik najmanje povećanje, uz uvjet da koeficijent najniže plaćenog policijskog službenika ne može biti manji od 1,0, čime bi se zapravo postigla ravnoteža u omjeru plaća među samim policijskim službenicima, a samim time i pozicija ovog časnog i poštenog zanimanja dovela na društvenoj ljestvici tamo gdje i pripada te postigla svrha poželjnog pravičnog povećanja plaća.

Nepošten omjer plaća

Dostavili smo Vam izračun povećanja osnovne plaće za 4 kategorije policijskih službenika temeljem Dodatka II. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Po njoj osnovna plaća najniže plaćenog policijskog službenika, iznosi sramotnih 4.407,72 kuna dok su osnovne plaće rukovodećih policijskih službenika (načelnik policijske postaje, načelnik policijske uprave, zamjenik glavnog ravnatelja policije) dvostruko, trostruko, pa čak i četverostruko veće.

Takav omjer plaća niti je normalan, niti pošten, a podršku takvom omjeru plaća dali su upravo reprezentativni sindikati koje se itekako pitalo kada se donosila Uredba o plaćama policijskih službenika, kao i sve njene daljnje izmjene i dopune i znamo da takav omjer odgovora samo onima koji žele poslušan i podoban sustav u kojem šefovi, kojih u MUP-u ima previše, nakon karijere u MUP-u završavaju u raznoraznim državnim agencijama, nogometnim savezima i sl. jer su svojim „zaslugama“ tijekom službe i ustupcima politici i interesnim skupinama zaslužili da ih se nagradi s još jednom vrlo dobro plaćenom pozicijom u društvu.

Kazneni progon policijskih službenika

Uz ova materijalna prava svjedočimo svakodnevnom kaznenom progonu policijskih službenika koji su prilikom obavljanja policijskih poslova i primjenom policijskih ovlasti pravilno i zakonito te opravdano uporabili sredstva prisile. Niti po tom pitanju nije ništa učinjeno iako je inicijativa bilo, kako od ovog sindikata tako i od drugih sindikata i udruga. Ali to nas niti ne čudi jer iako ste prošle godine javno obećali, kako nama koji smo od ministra i Vas u više navrata to tražili, tako i javnosti, izmjenu prahistorijskog Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, po kojem policijski službenici svakodnevno postupaju i koji ih za vrijeđanje i omalovažavanje ‘štiti’ smiješnim kaznama koje su manje od najniže kazne u prometnom prekršaju i koje su dan danas u njemačkim markama, do danas ga niste promijenili i to zapravo sve govori koliko se držite danih obećanja.

Isto tako ništa nije učinjeno po pitanju zaštite policijskih službenika od lažnih anonimnih prijava niti je regulirano koja su to prava policijskog službenika u takvom slučaju kada ga se istražuje zbog neosnovanih i anonimnih prijava i na taj način nad njim obavlja mobbing. To nas niti ne čudi jer takve anonimne prijave najviše služe sustavu za međusobna razračunavanja prema onima koji nisu poslušni i podobni i kada nekog takvog treba smijeniti s rukovodeće pozicije.

Definitivno nismo zadovoljni postignutim sporazumima i Vašim dogovorima s tri sindikata o mizernom povećanju plaća, kako srednjoj stručnoj spremi tako i višoj i visokoj, koje će trajati više od godinu dana i ovo je čisto kupovanje socijalnog mira u predizborno razdoblje s mrvicama koje ste dali onima koji svakodnevno štite kako Vaš život i zdravlje tako i život, zdravlje i imovinu svih građana Hrvatske ugrožavajući vlastiti. Smatramo da je ta cijena premala za takav rizik koji se godinama zanemaruje, stoga ćemo za početak provesti anketu kojom ćemo zatražiti od policijskih službenika da se izjasne jesu li zadovoljni postignutim dogovorima s Vašim ‘sindikalnim partnerima’, a ako nisu pozvat ćemo ih u prosvjede i štrajk.

Ne dogovaraju se ispod stola

Kako bi shvatili da postoje policijski službenici i problemi koje smo Vam naveli, a isto tako i drugi policijski sindikati koji djeluju radi policijskih službenika i njihovih prava, a koji Vam ne podilaze i ne dogovaraju s Vama ustupke ispod stola jer Vam nisu ništa dužni obzirom da od države nisu dobivali donacije za stanogradnju, sportske igre, službena vozila na korištenje, uhljebljivanje njihovih sindikalnih povjerenika i njihovih supruga, pa stoga njihova mišljenja ne želite niti čuti, jer su to mišljenja i razmišljanja onih koji neposredno primjenjuju policijske ovlasti i žive životom policajca, a ne rukovoditelja, za početak pozivamo sve policijske službenike koji rade na graničnim prijelazima da u ovom predblagdanskom i blagdanskom razdoblju intenziviraju svoj rad na način da dosljedno provode nadzor i kontrolu vozila i vozača na graničnim prijelazima kako bi Vi i resorni ministar shvatili da postoje problemi o kojima treba razgovarati i koje treba rješavati, a ne da se konstantno guraju pod tepih i da se odgovornost prebacuje s jedne Vlade na drugu. To se godinama čini zahvaljujući upravo Vašim ‘sindikalnim partnerima’ (SPH, NSD MUP-a i SDLSN) s kojima jedino i surađujete na Vaše obostrano zadovoljstvo, a na štetu policijskog službenika”, zaključuju iz Sindikata policijskih službenika.