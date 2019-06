POLICIJA JE REKLA: BILO JE DOSTA! Na ceste stižu suvremene kamere za koje nećete ni znati da vas snimaju, a bilježit će baš sve…

MUP postavlja nove suvremene kamere, a osim brzine, bilježit će koristite li pojas, razgovarate li na mobitel, je li automobil registriran itd.

Kako bi stali na kraj brzoj vožnji, posebno opasnim recidivistima, te smanjili broj prometnih nesreća, MUP je najavio kako će postaviti nove kamere na cestama koje će bilježiti sve prometne prekršaje. Naime, nabavljeno je čak 59 kamera koje će biti postavljene u 122 kućišta. Izmjenjivat će se u kućištima tako da vozači neće znati kada će se gdje točno nalaziti. Suvremene kamere, koje snimaju vozila na oko sto metara udaljenosti, a fotografiraju na 35 metara, osim prekomjerne brzine, bilježiti i koristite li pojas, razgovarate li na mobitel, tko je za volanom, je li vam automobil registriran, piše Nova TV.

Prema tvrdnjama stručnjaka kamere smanjuju broj nesreća za 50 posto, no, usprkos tome, nužna je edukacija. ”Bez edukacije ne ide. Oni vozači koji svjesno čine prekršaje vezano uz brzinu ne promijene svoje mišljenje samo zato jer su uhvaćeni jedanput ili dva put”, tvrdi Milan Pajnić iz udruge Sigurnost u prometu te dodaje kako njih treba sankcionirati “najrigoroznijim kaznama”.

Oduzimanje vozila i rigorozne kazne

Marko Šoštarić, prometni stručnjak, podsjetio je kako novi Zakon propisuje mogućnost oduzimanja vozila, te da bi recidivistima, koji dva ili tri puta naprave najteži prometni prekršaj, trebalo oduzeti “sredstvo kojim je ugrozio sebe, ali i ostale’.

To je potvrdio i Josip Mataija, voditelj službe za sigurnost cestovnog prometa. ”Vozila će se privremeno oduzimati za najteže prometne prekršaje, ali i vozačima koji često rade takve prekršaje. Kada treći put napravite jedan od najtežih prekršaja u prometu, onda će vam se privremeno oduzeti vozilo. Privremeno ćemo ga oduzeti do 15 dana do odluke suda.”

I dok novi Zakon uskoro ide u drugo čitanje u Saboru, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović uvjerava da bez rigoroznih ideja nema rezultata. “Da vozači budi uvjereni da ukoliko naprave prekršaj da će biti uočeni i da će zbog toga odgovarati, to je najbolja prevencija”, smatra Božinović.

Brzina najveći problem

Mataija je rekao je kako su kamere prema dosadašnjem iskustvu efikasne, budući da je brzina smanjena tamo gdje su ih postavili. Naglašava da je u prometu najveći problem brzina. ”Statistika pokazuje da do 50 posto svih smrtno stradalih osoba, svi su smrtno stradali zbog prekršaja brzine. Brzina je ubojica broj jedan.”

Kamera će zabilježiti koliko točno vozač vozi. U slučaju da je vozio do 100 kilometara, oduzet će mu se deset kilometara na sat, a u slučaju da je vozio preko 100 kilometara na sat, brzina će mu se umanjiti za deset posto. Usvoji li se novi Zakon, kazne za prebrzu vožnju mogle bi koštati i 20 tisuća kuna.