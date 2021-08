Uvertira u jesen na zagrebačkoj klupskoj sceni nije počela dobro. Naime, u petak navečer policija je nešto prije ponoći ispraznila kultni Boogaloo, a kako se to ne bi dogodilo opet, Depo klub je otkazao svoj subotnji program. Ništa ne bi bilo sporno da se u Boogaloou nije trebao održati standardni klupski program uz DJ-e i elektroničku glazbu koji je trajao od ponoći do šest ujutro. Klub je, piše Skrolaj.hr, vikend ranije radio do ranog jutra, uz pridržavanje epidemioloških mjera te je od gostiju tražio covid potvrde ili negativan test.

Zagrebački DJ PEZNT, koji je ondje trebao nastupiti, na svom je Facebooku objavio da je policija upala u Boogaloo dvadesetak minuta prije ponoći. Klub je bio pun domaćih, ali i stranih gostiju, svih s covid potvrdom ili testom. Događaj je, navodi on, bio prijavljen i imao je potrebnu suglasnost za održavanje. No, policija je ispraznila podij uz objašnjenje da je radno vrijeme do ponoći.

"Ne znam što bih rekao osim da je ovo trebao biti odličan tulum i da će biti zanimljivo vidjeti razvoj situacije u narednim mjesecima. Za pretpostaviti je da će, kao što je to i do sada bilo uvijek, prolaziti bolje oni koji rade ilegalno svo ovo vrijeme", zaključio je glazbenik uz opasku kako "izgleda da će još puno vremena potrajati da se clubbing vrati u klubove".

Ne uslužuju goste jelima

Net.hr je o ovom događaju upitao nadležne institucije. Iz Državnog inspektorata poručuju kako je policija intervenirala, jer klub "ne priprema i ne uslužuje goste toplim i hladnim jelima i slasticama". Njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

"Turistički inspektori Državnog inspektorata su, uz asistenciju policije, u noći 27. na 28. kolovoza ove godine, u 02:00 sata, obavili inspekcijski nadzor u ugostiteljskom objektu iz Vašeg upita. U nadzoru je utvrđeno pružanje ugostiteljskih usluga u zatvorenom dijelu ugostiteljskog objekta, a što je u suprotnosti s odredbama članka 9.a Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti i odredbom točke III. stavkom 1. podstavkom 6. u svezi s točkom IV. stavkom 1. Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja ("Narodne novine", broj: 67/21, 80/21, 86/21 i 90/21).

S obzirom na navedeno poduzete su odgovarajuće upravne i prekršajne mjere kako bi se onemogućilo daljnje obavljanje ugostiteljske djelatnosti unutar predmetnog ugostiteljskog objekta. U konkretnom slučaju riječ je o ugostiteljskom objektu koji sukladno rješenju nadležnog upravnog tijela ne priprema i ne uslužuje goste toplim i hladnim jelima i slasticama, te stoga ne može usluživati goste u zatvorenom prostoru, sukladno točci IV. stavku 1. cit. Odluke", stoji u odgovoru Inspektorata.

Dvoznačna odluka stožera

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović najavio je otvaranje i unutarnjih dijelova ugostiteljskih objekata od 1. rujna. Tako, u najnovijoj Odluci o nužnim epidemiološkim mjerama, datiranoj 30. kolovoza, Nacionalni stožer navodi kako je "iznimno ugostiteljskim objektima vrste noćni klub, noćni bar, disco bar i disco klub iz kategorije 'Barovi' dopušten je rad i usluživanje svih gostiju bez ograničenja radnog vremena, ali samo na otvorenim prostorima i uz uvjet da je ulazak u njihove prostore dopušten samo osobama koje posjeduju EU digitalnu COVID potvrdu (gosti, osoblje, izvođači, itd.)."