SUD ČEKA ZAGREBAČKOG KRALJA SADO-MAZO PROSTITUCIJE DA DOĐE PO SVOJE ‘IGRAČKE’: 700 kuna za sat vremena, posao proširili i na Njemačku

Organizirao prostituciju u Hrvatskoj i Njemačkoj

Bili su tu bič s lancima, lisice, masažni gel, više kutija kondoma, umjetni penisi, gumene maske, vezice za vezivanje, mobiteli, SIM kartice, bilježnice s kontaktima i potvrde Western Uniona o primitku novca, a sve je to oduzeto 48-godišnjem muškarcu, piše 24 sata. On je na Županijskom sudu u Zagrebu osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora, a protiv njega se vodi još jedan postupak zbog organizacije prostitucije tijekom 2013. godine. U tom su slučaju on i drugi okrivljenici naplaćivali seks: 200 kuna za 15 minuta oralnog seksa, 400 kuna za pola sata seksa, a 700 kuna za sat. Još 200 kuna je koštao analni seks. Djelovali su i u Njemačkoj, a tamo je pola sata koštalo 80-120 eura, sat 120-180 eura a dominacija 250 eura.

Čeka se da vlasnik preuzme zaplijenjene predmete

Istražitelji su u jednom starom časopisu pronašli pismo jednog svodnika. Pismo je slao suradnici u zatvor u Remetincu. Policija je na temelju toga i drugih dokaza došla do 48-godišnjeg muškarca i još nekoliko optuženih za udruživanje u zločinačku organizaciju. Nakon okončanja postupka na Županijskom sudu u Zagrebu, sud je vratio vlasniku seks igračke, no ako ih ne preuzme u roku od godinu dana, sve će biti uništene. Dok ih vlasnik ne preuzme, ili dok ne budu uništene, ove će seks igračke stajati u podrumu u sudskoj referadi, gdje se inače čuvaju zaplijenjeni predmeti iz sudskih postupaka, piše 24 sata.