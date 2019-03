JUTARNJA AKCIJA KOD ANTIFAŠISTIČKOG SPOMENIKA: Interventna policija odnijela pravaše i njihov šator iz Srba

Nekoliko predstavnika Autohtone hrvatske stranke prava (AHSP) pasivno je pružalo otpor dok ih je policija odvodila.

Interventna policija, potpomognuta velikim brojem pripadnika temeljne policije, započela je u 7 sati i 25 minuta postupak “oslobađanja javne površine uz antifašistički spomenik u Donjem Srbu od osoba i stvari“.

Pogledaj fotogaleriju

“Javno okupljanje prijavljeno je početkom srpnja, a trebalo se održavati od 8. srpnja do 1. kolovoza ove godine. S obzirom na to da je, na temelju Zakona o javnom okupljanju, donijeto rješenje o njegovu prekidu, organizatoru je jučer, u subotu u jutro ono i uručeno. No, kako organizatori javno okupljanje nisu prekinuli, jutros su to učinili policajci sukladno svojim ovlastima”, rekao je Elis Žodan, glasnogovornik Policijske uprave zadarske nakon uklanjanja šatora i pravaša iz Srba.

Keleminec zadržan u istražnom zatvoru

Od osmorice privedenih članova A-HSP policija je, nakon obavijesnog razgovora, pustila sve, osim predsjednika stranke Dražena Keleminca te uklonila oba šatora ispred antifašističkog spomenika.

Pravaši će ipak dobiti prekršajne prijave, a Keleminec će tijekom dana, uz prekršajni nalog, biti doveden na prekršajni sud u Gračacu zbog remećenja javnog reda i mira i kršenja zakona o javnom okupljanju.

“Oko podneva su oba šatora, koji su uz antifašistički spomenik bili postavljeni kao dio zabranjenog javnog okupljanja, policija je uklonila i organizatorima privremeno oduzela, kao “dokaz o prekršajnom postupku”, rekao je Hini glasnogovornik PU zadarske Elis Žodan. Na novinarski upit dodao je kako će tek biti odlučeno hoće li Srpsko narodno vijeće i Savez antifašističkih boraca i antifašista dobiti odobrenje za javno okupljanje koje se tradicionalno održava 27. srpnja u sklopu proslave Dana ustanka Like.

Novinari udaljeni

Budući da je policija u vrlo širokom prostoru postavila svoj tzv. “perimetar”, sigurnosni prostor označen trakom, novinari nekoliko nacionalnih i lokalnih medija mogli su samo sa stotinjak metara udaljenosti promatrati događaj u kojem je nekoliko predstavnika Autohtone hrvatske stranke prava (AHSP) pasivno pružalo otpor, dok ih je policija odvodila.

‘Ne trebaju vam pendreci’

Odvođenju je prethodila zamolba načelnika Policijske postaje Donji Srb da se mirno raziđu i oslobode prostor od osoba i stvari kako ne bi trebalo primijeniti silu. Na to je, kako je Hina čula preko mobitela, Keleminec rekao: “Ne trebaju vam pendreci; mi ćemo pružati samo pasivan otpor, ne bismo mi na našu hrvatsku policiju”.

Akcija prisilnog spuštanja s uzvisine oko spomenika do obližnje policijske postaje trajala je oko pola sata te se na malom prostoru našlo petnaestak terenskih policijskih vozila pa su okupljeni novinari zaključili da je policija bila pripravna za veću potporu pripadnicima jučer zabranjenog javnog skupa, koja je međutim potpuno izostala.

Do ovoga je došlo jer članovi stranke nisu poštivali odluku PU zadarske koja im je izdala rješenje o zabrani skupa u Srbu. Tim rješenjem naređeno im je da uklone šator kojim su pokušali spriječiti obilježavanje dana natifašističkog ustanka. No, Dražen Keleminec, čelnik A-HSP-a, najavio je da policijsku naredbu neće poštivati, budući da, prema njegovim riječima, imaju dozvole za prosvjed u Srbu.

”Mi se ne mičemo iz Srba! Očekujem da nas specijalci maknu sutra u 7”, poručio je jučer Keleminec zamjerivši ministru unutarnjih poslova Vlahi Orepiću što se svrstao na stranu Milorada Pupovca. Ministar mu je na to odgovorio oštrim statusom na Facebooku.

‘Ne možemo to više dopustiti’

“Kao društvo, ovakve situacije sami sebi ne možemo i ne smijemo više dopustiti. Pa za ime Boga, ne možete samo zahtjev proslijediti policiji i bez ikakva odgovora i dogovora postaviti šator na nekom javnom mjestu bez obzira hoće li to nekome smetati ili ne. Gospoda na čelu s gospodinom Draženom Kelemincem, svoja neslaganja s obilježavanjem 27. srpnja u kontekstu u kojem se to godinama radi, trebaju, ako to žele, iskazati na društveno prihvatljiv i zakonima utemeljen način, a ne na ovaj, opće neprihvatljiv.

S druge strane, gospodin Pupovac kao da je jedva dočekao da u svemu ovome prepozna nekakve ustaše i eto nas opet u žiži javnosti s temom u kojoj se kao društvo očito najbolje snalazimo. Nažalost! Konačno, jasno je da je ovo djelo političara koji na ovaj način hrane vlastite političke ambicije. Naravno, tu je i redovni krivac i arbitar policija koja je, ovisno o prigodi, ili “proustaška” ili “propartizanska” ili “pročetnička”. Besmislice!

Kad netko dovede u pitanje javni red i mir, kao što je to sada slučaj, budite sigurni da će policija odlučno i jasno reagirati. U Srbu nećemo dopustiti ničiju samovolju. No, tko treba reagirati kad se dovede u pitanje povijesna istina ili pak neistina? Zar akademska zajednica na čelu s Hrvatskom akademijom znanosti i umjetnosti ne bi trebala biti autoritet koji ima snagu reći istinu? Ako to nije, čemu onda služi?

Orepićev poziv

Gospodo iz akademske zajednice, krajnje je vrijeme da izađete iz svojih ureda, osobnih i društvenih komfora, i narodu kažete istinu o 27. srpnju o svim drugim 27. srpnjima i sličnim datumima. Jasno i sad iskažite znanstvenu istinu i čvrsto stanite uz nju. To bi trebala biti vaša uloga, a ne da “mudro” šutite i kad sve prođe vodite dubokoumne rasprave o onome što je prošlo. Od vas očekujemo da budete avangarda društva. Bitno je da svatko preuzme svoju ulogu u kreiranju budućnosti naše domovine.

To je ono što je hrvatskom društvu u ovom trenutku najpotrebnije. Jer ako ovako nastavimo, ubrzo ćemo imati čak i lijevu i desnu matematiku. Mislim da sam dovoljno jasan”, poručio je ministar.