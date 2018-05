POLICAJCI NAKON NOĆAŠNJEG RANJAVANJA NJIHOVIH KOLEGA U SPLITU: ‘Da su imali potrebnu opremu možda do ovog ne bi došlo’

Sindikat policije Hrvatske traži zakonske izmjene i bolje opremanje policijskih službenika, što bi, kako navode, moglo pridonijeti boljem načinu rješavanja situacije koja se noćas dogodila u Splitu, a u kojoj su četiri policajca ozlijeđena.

Nakon što su četvorica policajaca u noći s ponedjeljka na utorak ozlijeđena u okršaju s provalnicima u Splitu, oglasio se u Sindikat policije Hrvatske. Podsjećaju da krvavi događaj, u kojem je jedan od njihovih kolega teško, a trojica lakše ozlijeđeni, ukazuju koliko je težak i opasan posao kojeg policijski službenici obavljaju.

NOĆNA DRAMA U SPLITU: Provalnik potegnuo nož na policajce, oni otvorili paljbu na njega; ozlijeđeno ukupno pet osoba

Pritom ističu da posao obavljaju u teškim okolnostima, s manjkom radnika loše opremljeni, malo plaćeni, ali i zakonski nezaštićeni. A upravo izmjene zakona ono su što je po njihovom mišljenju nužno i na što su željeli podsjetiti i ovom prilikom, kada je njihov kolega uporabom vatrenog oružja obranio živote i sprječio daljnji napad.



Sporni članak 91.

Riječ je o Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima i to promjeni odredbe stavka 3. članka 91. za koju smatraju da je neprovediva u praksi. Naime, 2009. granica za uporabu vatrenog oružja protiv osobe koju su zatekli u izvršenju kaznenog djela pdignuta je i odnosila se na one koji se mogu kazniti s deset godina zatvorske kazne. Ističu kako je otada ta odredba primjenjiva samo na nekoliko kaznenih djela i to teškog ubojstva, genocida, terorizma, napada u zrakoplovu, brodu i teških kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta.

“Dodatni apsurd je da je kod kaznenih djela terorizma, napada na zrakoplov, brod ili nepokretnu platformu kazna od najmanje deset godina zapriječena samo u slučaju nastupa smrti jedne ili više osoba, a kod teških kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta kazna od najmanje deset godina zapriječena je samo u slučaju nastupa smrti djeteta.

Kod slučaja teškog ubojstva, s druge strane, policijskim službenicima je situacija dodatno otežana jer u trenutku uporabe vatrenog oružja moraju znati da li je osoba ubijena na okrutan ili podmukao način bila osobito ranjiva zbog dobi, teže tjelesne ili duševne smetnje, bila bliska osoba ubojice koji ju je ranije zlostavljao, ubijena iz koristoljublja, bezobzirne osvete, mržnje ili drugih niskih pobuda, ubijena radi počinjenja ili prikrivanja drugog kaznenog djela ili ubijena službena osoba u vezi s njezinim obavljanjem službene dužnosti. Dok policijski službenik to mora prosuditi u milisekundi, sudska tijela o ocjeni da li se radi o ubojstvu ili teškom ubojstvu često odlučuju godinama”, upozoravaju iz Sindikata u kojem traže izmjene zakona smanjenjem granice za zakonitu uporabu vatrenog oružja na kaznena djela za koja je zapriječena kazna od najmanje pet godina zatvora.

Pitanje elektrošokera i električnih tasera

Jednako tako traže da se policijski sužbenici opreme elektrošokerima i električnim taserima, koji su, možda kako kažu, mogli sprječiti i ranjavanja u Splitu.

Podsjetimo, u Splitu je u noći s ponedjeljak na utorak dvojac uhvaćen u pljački kioska. Tijekom bijega pljačkaši su napali policajce, a jedan od njih je bio primoran reagirati pucajući. U cijelom incidentu jedan pljačkaš je zadobio prostrijelnu ranu noge, dok je jedan policajac teško ozlijeđen, a još trojica lakše.