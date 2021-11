Situacija s primjenom obveznih covid-potvrda u policijskim postajama je dobra, ali ponegdje postoje problemi. "Mi nemamo dovoljno mjesta za testiranja pogotovo za službenike u ruralnim krajevima. Moram reći da je procijepljenost ili preboljenje od COVID-a, policijskih službenika od 72-74 posto", rekao je za HRT predsjednik Sindikata policije Hrvatske, Dubravko Jagić.

Komentirao je i slučaj u Trilju, gdje pripadnici granične policije dolaze na posao bez covid-potvrda. Jagić je potvrdio da su oni evidentirani kao da nisu došli na posao. No, to ih može dovesti do otkaza.

"Četiri dana nedolaska na posao, vodi se kao teža povreda radne discipline, a peti dan je po sili zakona otkaz. Ali ne vjerujem da će se to događati, zato što svi radnici imaju svijest i razum", upozorio je Jagić i dodao da sustav nije dovoljno pripremljen na to.

Stjepan Topolnjak, predsjednik Samostalnih sindikata zdravstva i socijalne skrbi rekao je da su covid-potvrde u tim resorima normalna rutina. Istaknuo je da je u sustavu socijalne skrbi četvero ljudi dobilo otkaz zbog covid-potvrda, a u zdravstvu šestero.

"Zatražili smo od Ustavnog suda ocjenu ustavnosti odluka Stožera vezanih uz testiranje i rečeno nam je da će odluka Ustavnog suda biti za dva tjedna", rekao je Topolnjak.

Ovo upozorenje kao da je čulo svih 19 policajaca Postaje granične policije u Trilju, koji od početka tjedna ne rade, jer nisu pokazali svoje covid-potvrde. Dalmatinski portal doznaje kako su se u međuvremenu svi testirali te su vraćeni na posao.