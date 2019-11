POLICAJAC SUSPENDIRAN ZBOG SNIMKE BIVŠEG ZAMJENIKA RAVNATELJA POLICIJE: ‘Na pomolu je najveća afera u MUP-u od početka ove države’

Odvjetnik zadarskog policajca, koji je navodno otkrio pokušaj zataškavanja prometnog prekršaja bivšeg zamjenika ravnatelja policije, tvrdi da on nije dostavio videosnimku

Dragan Števanja, zadarski policajac koji je navodno otkrio pokušaj zataškavanja prometnog prekršaja Josipa Ćelića, bivšeg zamjenika ravnatelja policije, koji je jurio automobilom, obratio se javnosti na konferenciji za medije zakazanoj u 13 sati. Števanja je nakon toga suspendiran, a Ćelić je nakon otkrića prebačen na drugo radno mjesto unutar MUP-a, javlja Index.

“Udaljen sam s dužnosti, pokrenut je zahtjev za pokretanje stegovnog postupka”, rekao je kratko Števanja. Odvjetnik Branko Šerić na to je dodao: “Gospodin je udaljen s dužnosti i protiv njega je pokrenut postupak radi odavanja službene tajne. Ako je suspendiran za nešto što nije napravio, onda bi mogao dobiti novi postupak radi nečega što ne bi smio pričati. Ja pruzimam tu odgovornost. Procurila je snimka Ćelićeve jurnjave, on je pod suspenzijom da je dostavio snimak. A nije.”

Rekao je da je Števanja srčani bolesnik, pa da rezultat poligrafa ne može biti relevantan dokaz. “On je srčani bolesnik, išao je na poligraf i taj je poligraf zatitrao. To je dokaz, a to ne može biti dokaz. U nizu osoba u postaji koje su bile u kontaktu sa snimkom, oni su suzili fokus na njega”, rekao je Šerić. “Ne piše kako je on odao službenu tajnu.”

Loša poruka MUP-a

Riječ je uzeo Nikola Kajkić iz Nacionalnog sindikata policije. “Nažalost, ovo što kolega prolazi danas, ja sam prolazio prije izvjesnog vremena. Ovo što je MUP napravio je loša poruka, to je poruka da za sve ono što se događa je kriv, tko, sindikalni povjerenik. On je danas Crni Pedro, sutra će biti netko od vas novinara, onda neki građanin”, rekao je Kajkić.

“Ako netko radi u MUP-u, neka ga se kazni. Onaj slogan koji ministar koristi je daleko narušen. Mi smo tu da štitimo građane, a ne da ne plaćamo kazne kao policajci. Mi nikada nećemo biti za to da se nekome kazna sredi, svi smo jednaki. Naš kolega je prokazan kao netko tko je odao službenu tajnu. To nema veze s tajnom. Taj kolega ili kolegica tko je to odao, napravio je dobru stvar. Ja bih isto napravio. Ministar je rekao da svaka firma ima svoja pravila. Mi nismo firma, mi smo institucija koja provodi zakonske norme. Danas gledate čovjeka koji ni kriv ni dužan odgovara za nešto s čim nema veze”, rekao je Kajkić.

Šerić je rekao da pristup snimkama ima 28 osoba. “Tko je mogao manipulirati, to nije naše. Kad bih ja mogao, vjerujte mi da bih ja za tri dana, da imam pristup, našao tko je”, rekao je Šerić. Števanja nije odgovarao na pitanja uz tvrdnju da ne smije. “Shvatite, on je pod suspenzijom. Sve što bi mogao reći, mogao bi odgovarati”, rekao je Šerić te dodao da su izašli u javnost jer on to nije napravio.

Najveća afera u MUP-u

“Struktura vodećeg kadra je bila nikad lošija. Nikad lošijeg ministra nismo imali. Mislio sam da ne može nešto lošije od Ostojića. Prevario sam se. Božinović jako loše radi”, rekao je Kajkić. “Ako se sve ovo istraži do kraja, na pomolu je najveća afera u MUP-u od početka ove države. Siguran sam da oni nešto prikrivaju, nešto veliko”, dodao je Kajkić i objasnio da se mora obaviti nadzor svih prekršaja koje su zabilježili presretači.

Šerić je rekao da nije svih 28 ljudi koji su imali pristup bilo na poligrafu. “Nema tragova. 28 ljudi je s tim baratalo, baratale su osobe iz presretača, administracija”, dodao je Šerić, javlja Index.

Števanja je rekao i da nije znao za prekršaj, već je o tome doznao nakon medijskog upita. “Nikad nije bio zadužen za rad s presretačem niti je bio zadužen da na bilo koji način manipulira s DVD-om”, dodao je Šerić koji je na kraju izjavio da on podržava osobu koja je dala snimku. Kajkić je rekao da bi on snimku dao, a Števanja se nije izjasnio o toj temi.