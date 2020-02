POLICAJAC ŠEST GODINA PROVEO NA SUDU JER JE KOLEGICU POKUŠAO PODMITITI RUČKOM: Htio je da oprosti kazne njegovom prijatelju

Mario Batinović uhićen je još 2014. i optužen da je kolegici platio ručak kako bi njegovom prijatelju oprostila 1100 kuna kazne za tri prometna prekršaja

Metkovski policajac Mario Batinović, uhićen u sklopu akcije Kukolj, pravomoćno je oslobođen optužbe za davanje mita nakon kaznenog postupka u kojem je bio suspendiran dulje od godinu i pol dana. Odluku je donio Vrhovni sud nakon šest godina sudskog procesa zbog toga što je kolegici ponudio ručak kako bi oprostila prometni prekršaj njegovom prijatelju, javlja Slobodna Dalmacija.

Nije bilo inkriminirajućeg sadržaja

U optužnici protiv Batinovića je stajalo kako je njegova kolegica sredinom listopada 2014. zaustavila njegova prijatelja i utvrdila mu tri prometna prekršaja za koje je kazna iznosila 1100 kuna. USKOK je smatrao da je Batinović rekao kolegici da ne napiše kazne, a da će joj zauzvrat platiti ručak, što je ova odbila.

No, policajka je uredno ispisala kazne koje je nesavjesni Batinovićev prijatelj platio. Utvrđeno je i da je policajka tog dana nazvala Batinovića, a ne on nju i to nakon što je zapisnik o prekršajima bio dostavljen u postaju. Osim toga, na snimci razgovora nije bilo inkriminirajućeg sadržaja koji bi potvrdio davanje ili traženje mita.

Vrhovni sud rješavao spor četiri godine

Stoga je splitski Županijski sud nepravomoćno oslobodio policajca još u ožujku 2016., no USKOK se na tu odluku žalio i produljio sudski spor za još gotovo četiri godine.