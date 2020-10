POLEMIKA U SDP-U ZBOG IZBORA U ZAGREBU: Dio vodećih članova u utrci želi jednog prilično neočekivanog nestranačkog kandidata

SDP traži kandidata iza kojeg bi mogla stati i lijeva platforma Možemo, koja bi u tom slučaju odustala od kandidature Tomislava Tomaševića

Nekolicina vodećih članova Predsjedništva SDP-a smatra da stranka za izbore u Zagrebu mora pronaći nestranačkog kandidata, uglednog u javnosti, piše u srijedu Večernji list, navodeći da dio SDP-a u utrci za Zagreb želi sociologa i pedagoga s Instituta za društvena istraživanja Borisa Jokića.

Ta će stranka, navodi dnevnik, u četvrtak osnovati izborni stožer čime bi i službeno započela pripreme za lokalne izbore. I dok je plan da se do sredine prosinca izaberu kandidati za gradonačelnike, načelnike i župane, u najjačoj oporbenoj stranci još traju prijepori oko izbora kandidata za prvog čovjeka Zagreba.

“Neki od nas iz vodstva smatraju da bi SDP trebao ponuditi građanima Zagreba neku nestranačku osobu, koja uživa veliki ugled u javnosti i čija bi kandidatura mogla biti dio šire platforme koja bi svakako uključivala i stranku Možemo”, izjavio je za Večernji list izvor iz vodstva SDP-a.

To bi značilo, dodaje, da treba sjesti i s Tomislavom Tomaševićem i ljudima iz njegove stranke i pokušati se dogovoriti o trećem imenu koje bi bilo prihvatljivo svima, a koje bi imalo šansu pobijediti Milana Bandića. Dnevnik navodi da do Jokića nisu došli, ali da je do sada uvijek odbijao političke angažmane.