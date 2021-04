POLAŠEK PREDVIĐA VIŠE OD 4000 ZARAŽENIH DNEVNO I JOŠ 400 PREMINULIH; Dio članova Savjeta: ‘Situacija je izmakla kontroli’

‘Koristimo vrlo jednostavan model, koji predviđa ova četiri pokazatelja u razdoblju od dva tjedna, na temelju analize trenda, tjednih oscilacija i slučajnih varijacija’

Dok dio analitičara tvrdi da se nalazimo na vrhuncu trećeg vala, prema projekcijama dr. Ozrena Polašeka s Medicinskog fakulteta u Splitu, člana Znanstvenog savjeta koji od samog početka pandemije izrađuje projekcije za Vladu, epidemiološka situacija se neće smiriti ako ostanu svi ostali faktori isti. Za dva tjedna, odnosno 28. travnja, dnevni broj zaraženih premašit će 4000 i u odnosu na jučer narast će za trećinu, javlja Jutarnji list.

Srećom, broj hospitaliziranih i onih na respiratoru neće biti toliko visok kao u drugom valu, kad je dnevni broj preminulih znao premašiti i 90. U naredna dva tjedna broj preminulih ukupno bi se mogao povećati za gotovo 400, a broj hospitaliziranih za 300, na ukupno oko 2300.

Capak: Mislim da ćemo ipak biti na oko 3000 novozaraženih dnevno

Ravnatelj HZJZ-a Krunoslav Capak, u razgovoru za N1 jutros je rekao da ipak ne misli da ćemo ići na na 4000 novozaraženih te da je skloniji mišljenju kako ćemo biti na oko 3000 novozaraženih dnevno.

Polašek ističe da model ovisi o nizu faktora te konačna slika ne mora nužno biti ovakva. “Jedan od alata koje koristimo u praćenju epidemije je modeliranje podataka. Pri tome koristimo četiri pokazatelja, a to su broj zaraženih, broj bolesnika u bolnicama, bolesnika na respiratoru i broj preminulih. Koristimo vrlo jednostavan model, koji predviđa ova četiri pokazatelja u razdoblju od dva tjedna, na temelju analize trenda, tjednih oscilacija i slučajnih varijacija”, rekao je za Jutarnji list.

Širok raspon pouzdanosti

Ističe da se predviđanje temelji na brojevima iz prethodnih tjedana, a model prikazuje očekivane brojeve u uvjetima u kojima se obrasci epidemije nisu znatnije promijenili. Polašek tvrdi da je glavni problem predviđanja to što se gotovo stalno mijenjaju obrasci epidemije, pa im je model samo informativan i služi za određivanje obrasca epidemije, tj. je li u uzlaznom, stabilnom ili silaznom obrascu.

Model daje i raspon unutar kojeg je očekivana stvarna vrijednost u uvjetima ponovnog modeliranja, koji se naziva raspon pouzdanosti. “Ovaj raspon je od presudne važnosti, jer nikad nije moguće potpuno točno predvidjeti neku pojavu. Nažalost, u ovom trenutku su nam rasponi pouzdanosti jako široki, što nam govori o manjoj vrijednosti predviđanja. Tako u predviđanju broja zaraženih očekujemo gotovo 20% pogreške, a za druga je predviđanja očekivana pogreška puno manja, do četiri posto”, kaže Polašek.

Također, tvrdi da se primjećuje i porast udjela pozitivnih testova među svim testiranima, koji je 14. travnja iznosio 28%, a u dosadašnjim valovima je tako visoki postotak obično bio povezan s porastom intenziteta epidemije.

‘Situacija je izmakla kontroli’

Uoči današnjeg sastanka Vladinog Znanstvenog savjeta, dio članova Savjeta s kojima je razgovarao Jutarnji list uglavnom smatraju da epidemija neće stati sama od sebe te da se brojevi mogu sniziti samo uz mjere, pridržavanje istih i ubrzavanje cijepljenja populacije.

“Dobar dio nas smatra kako je ključno da škole ostanu zatvorene barem još dva tjedna ako želimo obuzdati epidemiju. Naprosto svaki put kad su škole online, nama brojevi počnu padati”, rekao je za Jutarnji list jedan od njih te ističe da će se za to založiti i kod premijera danas na sastanku.

Više članova Savjeta s kojima je razgovarao Jutarnji list tvrdi da je situacija izmakla kontroli te da se treba intenzivno raditi na kampanji za cijepljenje, ali i ozbiljnijem nadgledanju mjera. “Protiv terasa većina nas nema ništa protiv, ali problem je u nepridržavanju mjera. Često to znači zapravo zatvoren prostor”, kaže član Savjeta.

Andreja Ambriović Ristov, članica Savjeta s Instituta Ruđer Bošković, smatra da epidemija neće stati sama od sebe, nego samo rasti sve više i da koronavirus još nije sezonalan. “Znamo da su nove varijante virusa zaraznije i zato brojevi rastu brže. Prema tome, popuštati mjere treba jako sporo, a uvoditi nove jako brzo. U svakom slučaju, uz porast brojeva, jasno je da je to indikacija za pooštravanje mjera, a ne za popuštanje”, kaže Ambriović Ristov te zaključuje da je protuepidemijske mjere najbolje primijeniti što prije jer ćemo to morati svakako učiniti, a što to bude kasnije, dulje će trajati.

