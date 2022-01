Bivši potpredsjednik vlade Damir Polančec i ostali oslobođeni u aferi Spice od države će tražiti desetke milijuna kuna odštete. Afera Spice bila je najveća korupcijska afera 2009. godine, a odvjetništvo je teretilo Polančeca i Upravu Podravke da su novcem Podravke željeli kupiti dionice i postati većinski vlasnici.

Krajem prošle godine Vrhovi sud sve ih je proglasio nevinima, a Polančec sada kreće u novu bitku.

'Moralna satisfakcija'

"To je slijepa pravda i nije prava pravda", prokomentirao je Polančec za Dnevnik Nove TV, dodajući da još nisu dogovorili tužbu. "Tek nakon što primimo pisani otpravak i kada ga proučimo ćemo dogovoriti daljnju strategiju. Nismo dogovorili da ćemo ići s tužbom. Puno mi je važnija moralna satisfakcija nego materijalni aspekt. Nisam se još posebno bavio takvom tematikom", kazao je Polančec.

Polančec smatra da u mnoga tadašnja uhićenja bila "prigodničarska", kao i "cijeli ovaj proces". "Sjetit ćete se da sam bio u pritvoru zbog Podravke, a na druga vrata me se dovelo da me pritvore zbog slučaja HEP/TLM. Kada sam na kraju istrage oslobođen, tužiteljica mi je rekla da imam pravo na naknadu. Za svaki dan u zatvoru, mislim da je bilo 170 kuna", podsjetio je Polančec, dodajući da je tužiteljici odgovorio da "ako misli da je to pravedno, platit će joj 200 kuna pa neka se odmori dva, tri mjeseca u Remetincu".

Dodao je da se jednom ili dvaput ''normalno pozdravio'' s Ivom Sanaderom te da se o slučaju INA-Mol može napraviti sedam emisija. "Sve što sam govorio tada, ponovio bih i sada, ne bih promijenio nijednu riječ. Uvijek takve situacije treba riješiti hladne glave, za stolom", kazao je.

Komentirao je i bivšu premijerku, Jadranku Kosor. "Gospođa Kosor je napravila prvi kontakt prema meni pa me spojila s gospodinom Šeksom. Nije me ništa tražila. Razgovarali smo o približavanju famoznog povjerenstva u slučaju Ina, da tu svjedočim, da budemo jedni prema drugima nježni", kazao je Polančec, podsjećajući da je zbog Kosor izbačen iz HDZ-a. "Brzo nakon izbacivanja su krenuli kazneni progoni", istaknuo je. Dodao je da nema želju vratiti se u politiku, ali da ima "glad i žeđ za moralnom satisfakcijom" te da bi volio da jednog dana netko iz njegoce bivše stranke kaže da su pogriješili.

'Nisam činio ništa nemoralno'

Dotaknuo se i Gabrijele Žalac i Josipe Rimac, rekavši da nema nikakav savjet. "Nisam tu da dajem savjete, znao sam kada sam optužen što jesam i što nisam činio, da sam čist i da ništa nije točno. Nisam činio ništa nemoralno. Ne samo u ovom predmetu, već u 11 postupaka mi se nije na kraju stavljalo na teret da sam sebi nešto priskrbio, osim u Podravki. Tamo sam dokazao da to nije tako, ni da sam bio na čelu kriminalne skupine", kazao je.

Kazao je da je tih godina proživio katarze. "Nekad sam mislio da neću izdržati. Osjećam s jedne strane moralnu obvezu zahvaliti suoptuženom Zdravku Šestaku. Puno puta kada bih potonuo bi me poticao na borbu i isticao da nismo kriminalci", zaključio je Polančec.