POLANČEC JE DANAS DIREKTOR HOTELA, EVO KAKO IZGLEDAJU SOBE: ‘Nije to megalomanija ni luksuz. Skromno je, ali čovjek se trudi…’

Bivši potpredsjednik vlade sada je direktor u starigradskom hotelu ‘Barba’. Hotel ima dvije zvjezdice

Damir Polančec ponovno je prije nekoliko dana dospio u medije kada se nije pojavio na suđenju Ivi Sanaderu u aferi Ina-MOL. Tada su se policajci Koprivničko-križevačke policije pitali gdje je bivši potpredsjednik vlade jer ga na njegovoj kućnoj adresi nisu mogli naći. Nakon potrage za Polančecom izašla je informacija da je on u Starigradu Paklenici, gdje ima hotel.

Polančec je, kako se doznaje, prošli tjedan potvrdio dolazak na svjedočenje. No, u nedjelju navečer je poslao e-mail u kojem javlja da ne može doći zbog poslovnih obveza. Sutkinja Maja Štampar Stipić Polančecovo objašnjenje nije prihvatila te je naredila da ga na sud dovede policija. Nakon što su se njegovo ime i lik ponovno pojavili u medijima, bilo bi čudno ne zapitati se gdje je danas drugi čovjek Sanaderove vlade i čime li se bavi?

POLANČEC SE NIJE POJAVIO NA SUĐENJU ZA AFERU INA-MOL: Sutkinja poslala policiju po njega, ali nisu ga našli

‘Čovjek se trudi’

“Nemam potrebe, želje ni interesa za medijskim eksponiranjem. Hvala što ste nazvali, ali ne bih da se o meni ništa piše”, kazao je Polančec Slobodnoj Dalmaciji. On je sada direktor u starigradskom hotelu “Barba” te je također prije dvije godine odbio Slobodnu Dalmaciju kada su htjeli napraviti reportažu o njegovu hotelu. To uopće ne čudi s obzirom na to da je godinama imao “maratonski proces” suđenja, a naposljetku je oslobođen optužbi u aferi Spice.

Mještani Starigrada nisu začuđeni što Polančec ondje ima hotel, jer tu informaciju znaju već dulje vrijeme.

Ljudi iz Starigrada kažu da je riječ o hotelu koji je prije dvije godine otvorio u prostoru nekadašnjeg odmarališta virovitičke tvrtke “Tvin”. Nakon kupnje, prostor je preuređen u hotel s dvije zvjezdice. “Nije to nikakva megalomanija ni luksuz, izgleda skromno, uredno, a ni sama lokacija nije posebno atraktivna. Ali čovjek se trudi i nadam se da mu dobro ide”, kazao je sugovornik Slobodne Dalmacije iz Starigrada.

Vlasnik hotela preko triju povezanih tvrtki

Inače, hotel “Barba” u vlasništvu je tvrtke Barba Bruno d.o.o. sa sjedištem u Koprivnici. Temeljni kapital tvrtke je 20 tisuća, a Damir Polančec je član uprave i direktor. Kako kažu podaci sudskog registra, osnivač tvrtke Barba Bruno je koprivnička tvrtka Niba Tours u kojoj je Polančec direktor. Osnivač Niba Toursa je pak tvrtka Irikon, koju je Polančec osnovao 2011. te je i u njoj direktor. Iznosi temeljnog kapitala u obje tvrtke je isti – 20 tisuća kuna. To znači da je Polančec vlasnik hotela u Starigradu preko triju povezanih tvrtki.

Dvije zvjezdice kompenziraju dodatnim sadržajima

Hotel Barba smješten je u Ulici dr. Franje Tuđmana, blizu pošte i Jadranske magistrale. Kategorizaciju od dvije zvjezdice objašnjavaju pravilnikom Ministarstva turizma jer im je veličina soba 15,5 kvadrata, što je premalo za kategorizaciju od tri ili više zvjezdica. Zbog toga pokušavaju dodatnim sadržajima kompenzirati kategorizaciju od dvije zvjezdice.

Obiteljska atmosfera: Na Bookingu ima visoku ocjenu

“Posebno smo ponosni na činjenicu da smo izgradili prisnu, gotovo obiteljsku atmosferu, u kojoj se svakom našem gostu posvećujemo s najvećom pažnjom i nastojimo mu svaki trenutak u našem hotelu učiniti ljepšim, ugodnijim. Vi ste fokus svega što mi radimo i za nas ne postoji ništa vrjednije od vašeg zadovoljstva” ističu na službenim stranicama.

Hotel ima 18 soba te je svaka opremljena je suvremenim klimatizacijskim uređajem. U sklopu hotela gostima je na raspolaganju uređeni, ograđeni i čuvani parking, a u prizemlju se nalazi restoran i vanjska terasa sa šezdesetak sjedećih mjesta. Na drugom katu smještena je velika zajednička terasa, uređena dijelom kao sunčalište, a dijelom kao mjesto uživanja i opuštanja. Također, ljubimci su dobrodošli. Prosječna ocjena gostiju hotela na stranici Booking.com iznosi visokih 9,2.