POLAKO SE RASPADA UDAR DESNICE: Đakića napadaju da je izdao branitelje za fotelju, ismijao ga i notorni Velimir Bujanec

Prosvjed najavljen u Vukovaru 13. listopada, koji organizira tamošnji gradonačelnik Ivan Penava zbog neučinkotivosti državnih institucija u procesuiranju ratnih zločina, a zapravo se smatra udarom na predsjednika HDZ-a i premijera Andreja Plenkovića, na koncu bi mogao pretrpjeti neuspjeh.

Naime, Plenković i njegovi suradnici iz stranke pokušavaju uvjeriti što veći dio braniteljske populacije da ne sudjeluju u prosvjedu, a zasad su uspjeli pridobiti dvije braniteljske organizacije koje okupljaju velik broj branitelja – HVIDRA-u i stranačku Zajednicu branitelja “Gojko Šušak”, piše Novi list. No, pitanje je hoće li članovi tih dviju braniteljskih organizacija poslušati naputak svojih šefova ili će 13. listopada ipak doći u Vukovar.

Ne žele se igrati osjećajima Vukovaraca

Prošloga vikenda ponovno izabrani predsjednik Zajednice branitelja HDZ-a “Gojko Šušak” Miljenko Filipović smatra da su organizatori prosvjeda isprva imali dobre namjere, ali da se potom njihova inicijativa suviše ispolitizirala u negativnom smislu. Dodao je da se branitelji ne žele igrati s osjećajem Vukovara i Vukovaraca jer je taj grad za sve njih mjesto posebnog značaja te da je braniteljskoj populaciji već dosta da netko pokušava njima manipulirati.

No, pitanje je hoće li članovi Zajednice branitelja kojoj je na čelu poslušati Filipovića budući da je on proljetos imenovan predstojnikom Ureda za korporativnu sigurnost Hrvatske elektroprivrede (HEP) što bi, kako piše Novi list, dio branitelja mogao protumačiti kao Filipovićevo odrađivanje usluge vodstvu HDZ-a koje ga je postavilo na tu funkciju. S druge strane, Filipović ima impresivnu vojnu karijeru, a ugledu među braniteljima pripomaže mu i to što ga je 2001. godine umirovio tadašnji predsjednik Republike Stjepan Mesić nakon što je sa skupinom tada aktivnih generala potpisao pismo kojim su se usprotivili kaznenom procesuiranju hrvatskih branitelja za ratne zločine.

Đakić na udaru organizatora provjeda i Bujanca

U subotu je na izbornom saboru Zajednice branitelja HDZ-a šef stranke Plenković držao govor koji je trajao čak 40 minuta te na saboru ostao još sat vremena nakon što je završio s govorom. To, a i činjenica da su na Saboru Zajednice branitelja HDZ-a bili najviši dužnosnici stranke osim zamjenika predsjednika Milijana Brkića svjedoči koliko pozornosti vodstvo stranke pridaje svojoj braniteljskoj zajednici uoči najavljenog prosvjeda.

Novi list piše, pak, kako se nazočni na tom subotnjem skupu slažu da Plenković nije baš dobro iskoristio priliku jer je održao predug govor u kojem se vrlo malo posvetio uvjeravanju HDZ-ovih branitelja da ne bi trebali podržati skup u Vukovaru. Osim toga, tijekom cijelog govora niti jednom nije bio prekinut pljeskom što je dio prisutnih protumačio predugim govorom.

Što se tiče najveće braniteljske udruge, HVIDRA-e, njen je predsjednik Josip Đakić pod velikim pritiskom ljudi bliskih organizatorima prosvjeda u Vukovaru jer je sportske igre HVIDRA-e, zakazane upravo 13. listopada, odlučio premjestiti iz Vukovara u Makarsku. Dio ljudi bliskih organizatorima smatra da je izdao branitelje, a došao je i na udar Velimira Bujanca koji ga je prošli tjedan ismijavao u svojoj emisiji “Bujica”, vrlo popularnoj među braniteljima.

