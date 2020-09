POLAGANJE DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA: Znaju pitanja, dobiju 5 dana plaćenog dopusta za učenje i – padnu. Zato su i zvali Josipu Rimac…

Pitanja se mogu pronaći na internetu, a prolaznost je oko 60 posto: ‘Nije problem neznanje, dobro je naučiti da ne znaš. Svi mislimo da ono što radimo znamo raditi, a ne znamo. To sam i ja mislio pa sam i pao’

Brat Gabrijele Žalac, vozači i savjetnici ministara, državni i glavni tajnici, najmanje 11 ljudi – toliko su se bojali izaći na ispit – da su od Josipe Rimac tražili da im sredi prolaz na ispitu. Ma kakva matura, ispit o kojem se u Hrvatskoj više priča je državni stručni ispit. Njega se, izgleda jednako boje oni sa srednjom stručnom spremom i oni s magisterijem. Denis Buršić ga je svojedobno polagao – i priznaje – pitanja su teška.

“Ja sam zapravo prvi put pao na ispitu jer sam mislio da sam spremljen kao što mnogi misle da su spremljeni vezano za posao koji rade, a ne znaju. Nije problem neznanje, dobro je naučiti da ne znaš. Svi mislimo da ono što radimo znamo raditi, a ne znamo. To sam i ja mislio pa sam i pao” kaže za RTL Direkt Denis Buršić, povjerenik Sindikata državnih i lokalnih službenika i namještenika.

Pet slobodnih dana za pripremu

Ipak, državni službenici imaju se kako pripremiti. Pitanja i odgovore mogu pronaći na internetu, a svi koji ispit polažu dobiju pet dana plaćenog dopusta za učenje. Ako im sve to ne pomogne – slijedi im otkaz.

“Ljudima se omogućava pet dana prvi put da idu pripremati ispit, a onda idu drugi put. Ako ne prođeš drugi put, onda ideš na vlastiti trošak. Dva puta imaš pravo na teret države, a onda sve dalje na vlastiti trošak. Gledajte, onaj koji ne položi dobije otkaz, mislim ne možete polagati do besvijesti”, dodaje Buršić.

Kakva su pitanja?

Tri su razine pitanja – za one sa srednjom spremom, višom i visokom spremom. Primjerice – tko čini vladu Republike Hrvatske? Kako se ostvaruje biračko pravo? Koji su simboli Europske unije? Što je dokument? Kako izgleda žig s grbom RH?

“Vidio sam kako se to u medijima tumači da je to neki bezvezni ispit. Ne, to nije bezvezni ispit, to je ispit koji ima dosta komponenata i gradiva. Ona ispitna pitanja koja su objavljena su neka ispitna pitanja od kojih se krene, a onda se detaljnije provjerava znanje, ovisno o tome koje ste stručne spreme”, ističe Ivan Koprić, stručnjak za javnu upravu.

A da ga nije lako položiti dokazuje i statistika. Lani je taj ispit polagao 6681 ispitanik. Položilo ga je 62%, odgodilo 15%, a palo čak 22%.

Polaganje preko veze

Na stranicama Ministarstva uprave piše da im je želja da polaganje ispita bude transparentno, ekonomično i sa što manje stresa za sve sudionike. Kažu dalje da bi bilo dobro da sudionici koriste sve raspoložive resurse od mentorstva, predavanja do online materijala.

Neki su to izgleda doslovno shvatili pa su kao resurs, prema optužbama Uskoka, koristili jockera zovi Josipu Rimac – koja bi im nabavila pitanja. Neki su ispite prolazili jer su u komisiji sjedili ljudi s kojima se moglo sve dogovoriti. Tako je, prema medijskim napisima ispit prošao i brat Gabrijele Žalac.

“Ono što ja mislim da pojedini ispitivači koji su iz raznih ministarstava, moraju biti znalci u svom poslu. Nažalost, ima jako puno slučajeva da se u ta povjerenstva javljaju osobe koje se javljaju isključivo iz financijskih razloga jer se rad u tim povjerenstvima honorira”, kaže Dubravka Jurlina Alibegović, bivša ministrica uprave.

A Hrvatska je honorirana saznanjem da se stručni ispiti u državnoj službi polažu preko veze.

