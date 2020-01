POLA MILIJUNA LJUDI REZULTATE IZBORE DOČEKALO JE UZ RTL: ‘Željeli smo gledateljima prenijeti atmosferu i pobjednika i gubitnika’

U ciljanoj skupini 18-49, RTL-ova emisija ‘Predsjednički izbori’ bila je najgledanija emisija o izborima na svim nacionalnim televizijama

U nedjelju, 5. siječnja, Hrvatska je odabrala Zorana Milanovića za novog predsjednika, a gotovo 430 tisuća gledatelja u toj je večeri odabralo RTL. Točnije, upravo je toliko gledatelja u ukupnoj populaciji bilo u prosjeku uz program RTL-a i emisiju „Predsjednički izbori“, koju su vodili Ana Brdarić Boljat i Tomislav Jelinčić, a Damira Gregoret donosila je prve rezultate izlaznih anketa dok je Mojmira Pastorčić uz Ninu Raspudića, Žarka Puhovskog i Krešimira Macana komentirala rezultate. U najzanimljivijim trenucima emisije, kada su pristizali rezultati iz Državnog izbornog povjerenstva, uz RTL je bilo više od pola milijuna gledatelja.

U ciljanoj skupini 18-49, RTL-ova emisija „Predsjednički izbori“ bila je najgledanija emisija o izborima na svim nacionalnim televizijama. Osim samih rezultata izbora, veliki interes gledatelja, kao i brojne reakcije na društvenim mrežama, dobili su politički analitičari Puhovski, Raspudić i Macan, koji su svojim dinamičnim, britkim i direktnim komentarima pridobili simpatije gledatelja.

‘Ovo je obveza da budemo još bolji’

„Da smo odradili dobar posao, bilo mi je jasno još iste večeri zbog pozitivnih komentara koji su stizali sa svih strana. Našim smo gledateljima željeli pokazati što se doista događa u stožerima predsjedničkih kandidata, prenijeti atmosferu kod pobjednika i gubitnika“, ističe Željka Marijanović, glavna urednica informativnog programa RTL-a.

„Naši su reporteri bili posvuda, donijeli su i prvu izjavu novoizabranog predsjednika, dok su analize u studiju bile na rubu verbalnog obračuna naših analitičara. Zasluga je to cijelog tima, na čelu s urednicom projekta Željkom Gulan, i ponosna sam na njih. Drago mi je što su i gledatelji to prepoznali i što su tu večer odlučili provesti s nama. Hvala im! Veliki je to motiv, ali i obveza da budemo još bolji“, zaključuje Marijanović.