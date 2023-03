Prvog listopada prošle godine u Zagrebu je na snagu stupio novi sustav odvoza otpada. O sustavu se mjesecima pričalo, oko njega su se lomila koplja, a neki su išli toliko daleko te su bili uvjereni da će smeće i vrećice na neki način presuditi zagrebačkom gradonačelniku Tomislavu Tomaševiću.

Od uvođenja novog sustava odvoza otpada, prošlo je šest mjeseci otkako naše smeće bacamo u ZG vrećice, popularno znane kao "plave vrećice". U njih se baca miješani komunalni otpad, dok se u smeđe vrećice baca biootpad, a u žute plastika.

Iako je ispočetka kada je sustav uveden bilo dosta kaotično, situacija je nakon šest mjeseci puno bolja. Iz Zagrebačkog Holdinga na upit Net.hr-a kažu da su zadovoljni provedbom novog modela odvoza otpada i da se velika većina građana na njega navikla.

"Po procjenama, u cijelom gradu sada već 80% ljudi odvaja otpad. To pokazuje da velika većina građana želi promjenu i poštuje pravila", kazali su iz Holdinga.

Preko 1000 nepravilnosti

Za one koji to ne čine, postoje kazne, kao i u drugim mjestima. "Kazne iznose do 65 EUR za korisnike usluga iz kategorije kućanstvo te do 130 EUR za korisnike usluga iz kategorije koja nije kućanstvo", kazali su, dodajući da su kazne iskazane kao dodatna stavka na računu.

Što se tiče onih koji se nisu pridržavali reda, od kraja 2022. godine do 23. ožujka Zagrebački holding d.o.o. podružnica Čistoća je utvrdila 1033 nepravilnosti u postupanju s otpadom, a komunalno redarstvo Grada Zagreba 309, otkrili su nam.

Iz Zagrebačkog Holdinga kažu da je novim modelom postignuto značajno smanjenje količine miješanog komunalnog otpada od čak 27%, te prikupljeno 50% više plastike, 30% više biootpada i 9% više papira.

"Promjenom navika korisnika, odnosno uslijed povećanog odvajanja otpada, povećala se količina plastike i papira, te je povećan broj odvoza tih vrsta otpada. Istovremeno smanjila se količina miješanog komunalnog otpada, te je tome prilagođen broj odvoza na jednom tjedno", rekli su iz Zagrebačkog Holdinga za Net.hr.

Nove cijene odvoza otpada

Podsjećamo, od 1. listopada promijenile su se i cijene odvoza otpada. Građani sada plaćaju fiksni dio koji iznosi 5,97 eura (45 kuna) za fizičke osobe te 11,95 eura (90 kuna) za pravne osobe i obrtnike.

Uz fiksni dio, posebno se kupuju plave vrećice od 10, 20 ili 40 litara. Cijena vrećice od 10 litara iznosi 0,26 eura po komadu, cijena vrećice od 20 litara iznosi 0,53 eura, a cijena vrećice od 40 litara iznosi 1,06 eura po komadu. Vrećice se prodaju u pakiranju od 10 komada, a mogu se kupiti na prodajnim mjestima diljem Zagreba.