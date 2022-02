Brojne zemlje krenule su popuštati svoje covid-mjere. Tako primjerice u Danskoj više nisu potrebne covid-potvrde, a alkohol se prodaje i u tri ujutro. U Budimpešti pak možete tulumariti do pet ujutro, a u Pragu sve radi cijelu noć.

Španjolci su već prije mjesec dana odlučili da će COVID tretirati kao gripu i taj model preuzima sve više zemalja, od Izraela do Irske.

Maja Jukić iz Hrvatske sinoć je u 23 sata išla na koncert u Madridu: "Iza mene je bar koji će raditi vjerojatno do dva ujutro, a također rade i diskoteke do šest. Madrid je najopušteniji u Španjolskoj."

'Najgore je kada sve odjednom morate isprazniti'

Protiv partija do jutra osim Španjolaca nemaju ništa niti Portugal, Francuska, Mađarska, Irska, Engleska, Danska, dok Hrvatska ima. Mjere su kod nas i dalje iste. U 12 gasi se glazba i svi odlaze doma ili na privatne partije. Ali, kada će se ponovno moći partijati do zore?

"Mi se nadamo da će to biti čim prije, a oni ne samo da su nas ograničili da radimo do ponoći, nego smijemo samo sto ljudi, i to uz COVID potvrdu", kaže Vedran Meniga, voditelj noćnog kluba za RTL Direkt.

Siniša Matijević, vlasnik ugostiteljskog objekta, objasnio je što za njega znači dulje radno vrijeme vikendom:

"To nam je 16 sati najjačih sati u mjesecu, al pari cijelom radnom ponedjeljku. Gubici su do nekih 30-40 posto prometa. Najgore je kad imate punu terasu, pun grad i u tom jednom trenutku sve trebate isprazniti."

Odgađanje najvećih festivala

"Nama bi sigurno sada odgovaralo da se ta mjera vrati na staro. E sad, da li hoće ili neće, ne znam. Trpimo ovo, radimo ovako već skoro dvije godine. Nadamo se da će netko imati više razumijevanja i pustiti nas da radimo po starom", kaže Matijević.

S druge strane, otkazuju se i odgađaju koncerti. Nedavno je odgođen Grašin koncert u Areni, ali i Vannin. Za festival "InMusic" se i dalje ne zna hoće li se održati, a "Ultra" bi se konačno trebala vratiti nakon dvije godine.

"Trenutno nema otkazivanja, ali vidimo da su počela prebacivanja, odnosno odgoda termina. Ono što je počelo dosta optimistično krajem prošle i početkom ove godine, pretvorilo se ponovno u jednu represiju s tim pravilima da nikome više ništa nije jasno što je Stožer odnosno pisac htio reći", rekao je Berislav Marszalek, vlasnik platforme za prodaju ulaznica.

"Ne smije se dogoditi da se naši poznati festivali ugase, jer će to biti onda da se trajno gase, tako da je jako bitno da se Stožer uozbilji i prestane igrati tih nekih uloga i preporuka koje nemaju smisla", smatra Marszalek.